In un'intervista concessa al portale serbo Nova.rs Milan Macvan ha annunciato il suo addio al basket giocato.

“Dopo 13 anni è una decisione complicata per me ma è basata su un pensiero razionale ed a causa, principalmente, del mio stato fisico – ha detto il 31enne ex Olimpia Milano -. Volevo chiudere da campione. Sono andato in Giappone dove ho vinto due trofei e sono sereno”.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 16:34