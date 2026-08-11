Alta tensione Milan dopo i quattro giorni di permesso ai due francesi: i tifosi attaccano Maignan e chiedono Modric capitano, mentre Leao fa chiarezza sul futuro

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Altro che effetto Amorim. La scoppola rimediata contro il Chelsea e i quattro giorni di permesso in più concessi a capitan Maignan e Rabiot hanno riportato la tensione ai massimi livelli in casa Milan. I tifosi puntano il dito soprattutto contro il portiere, che avrebbe dovuto rappresentare un esempio per il gruppo nella stagione della ripartenza dopo la mancata qualificazione in Champions League. Intanto arrivano aggiornamenti anche sul futuro di Rafa Leao: è lo stesso attaccante portoghese a fare chiarezza sui social.

Milan, Maignan e Rabiot nel mirino dopo il permesso extra

Mentre Lautaro Martinez, da capitano vero, è già tornato ad allenarsi con l’Inter nonostante sia arrivato fino alla finale dei Mondiali con l’Argentina, Maignan e Rabiot – che hanno chiuso la loro esperienza iridata due giorni prima del Toro – raggiungeranno Amorim soltanto il 16 agosto. La società ha infatti dato il via libera alla richiesta di prolungare le vacanze, una decisione che ha sollevato un polverone.

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Tra i più critici c’è il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, che sul suo canale YouTube si è scagliato soprattutto contro il capitano rossonero. “Il Milan gli ha dato fiducia quando era un portiere semisconosciuto. Non dovrebbe comportarsi come un Koopmeiners qualunque, per citare un giocatore che si comportò malissimo. È un capitano indegno”. Parole durissime, alle quali si aggiungono quelle di Carlo Pellegatti, che però non punta il dito soltanto contro i due calciatori, ma anche contro chi ha autorizzato i quattro giorni di permesso supplementari con l’inizio del campionato ormai alle porte.

I tifosi del Milan scaricano Maignan: “Fascia a Modric”

Il recente rinnovo di contratto di Maignan sembrava aver spento definitivamente le voci di addio di Magic Mike, tornate invece prepotentemente d’attualità nelle ultime ore. Questa volta, però, i tifosi del Milan non sembrano disposti a passarci sopra. In tanti chiedono alla società e ad Amorim di togliere la fascia di capitano al portiere francese e affidarla a chi, come Luka Modric, ha scelto di continuare la propria avventura in rossonero nonostante l’assenza dalla Champions League.

A quasi 41 anni, il fuoriclasse croato avrebbe potuto chiudere la carriera o fare ritorno al Real Madrid in un’altra veste. Ha invece scelto di prolungare il contratto di un altro anno, con l’obiettivo di salutare il popolo rossonero conquistando un titolo. Una scelta che, agli occhi di molti tifosi, lo renderebbe il capitano ideale. “Sarebbe il capitano ideale”, commenta Pasquale su Facebook. “Capitano Modric e vice Gabbia”, puntualizza Giovanni. “Potrebbero pure dargli il numero 10. Non è di proprietà di Leao”, propone Fabio. Antonio non ha dubbi: “Capitano subito, perché oltre a una classe e una resistenza fisica immense è una persona semplice e modesta”.

Leao fa chiarezza sul futuro: il messaggio sui social

Rafa Leao resta o va via? I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, ma dalla sua storia su Instagram l’attaccante portoghese sembra aprire alla permanenza. “Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento”, ha scritto. Poi ha voluto fare chiarezza anche su chi gestisce i suoi interessi: “Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi”. Un messaggio che sembra voler riportare il discorso sul campo e allontanare, almeno per il momento, le voci sul suo futuro.