Milan, per Maignan congedo da incubo ai Mondiali: che svarioni in Francia-Inghilterra. E sbaglia anche Rabiot

Il portiere protagonista in negativo su tre delle quattro reti di vantaggio della Nazionale dei Tre Leoni nei primi 45’. Male anche l’altro rossonero in occasione del raddoppio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo i due gol incassati dalla Spagna in semifinale, Mike Maignan ha vissuto una serata da incubo anche nella finale per il 3° posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra, rimanendo di sasso su due dei quattro gol inglesi nei primi 45’ e sbagliando anche sul tris di Bukayo Saka. Male anche l’altra stella del Milan, Adrien Rabiot.

Milan, male Rabiot in Francia-Inghilterra

Doveva essere la giornata del riscatto dopo le due reti incassate contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali, invece Mike Maignan si è congedato dalla Coppa del Mondo 2026 con una prestazione al di sotto dei propri standard. In un primo tempo estremamente deludente da parte della Francia, il portiere del Milan non è riuscito a fare la differenza in occasione dei primi tre gol segnati dall’Inghilterra. Anzi, è sembrato anche colpevole, prima di incassare anche il quarto.

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Maignan immobile sul tiro di Rice

L’Inghilterra ha sbloccato la gara al 3’ grazie a un break di Declan Rice, bravo ad approfittare di un passaggio errato di Desiré Doué su una ripartenza della Francia: il centrocampista ha rubato palla con i Bleus sbilanciati, è avanzato fino al limite e ha lasciato partire un tiro secco sul secondo palo. Una conclusione sicuramente angolata, quella del regista dell’Arsenal, ma su cui Maignan non ha neanche provato a intervenire. Il portiere del Milan è rimasto immobile a osservare il pallone infilarsi in rete.

L’errore di Rabiot sul 2-0

Poco dopo, Maignan ha poi provato a opporsi senza successo al diagonale di Bukayo Saka, ma per sua fortuna il 2-0 è stato annullato per il fuorigioco di partenza dell’esterno dell’Arsenal. Al 18’, però, il numero uno del Milan è incappato in un nuovo errore, in concorso con l’altro rossonero della Francia, Adrien Rabiot.

Su un angolo da sinistra dell’Inghilterra, battuto morbido dal solito Rice, Rabiot ha perso la marcatura di Ezri Konsa, che ha toccato la palla di testa indirizzandola verso il palo più lontano. E Maignan, dopo aver solo accennato l’uscita, è rimasto ancora una volta piantato a osservare la sfera finire in porta.

Altro svarione sul 3-0

Nei minuti seguenti, con la Francia totalmente sbilanciata nel tentativo di riaprire la partita, Maignan si è trovato ripetutamente ad affrontare gli attaccanti inglesi lanciati verso la propria porta. E al 37’ è nuovamente capitolato: dopo essersi opposto con successo a Marcus Rashford, il portiere del Milan è andato poi a zonzo per la propria area nel tentativo di stoppare la ribattuta di Saka, finendo per essere messo in mezzo dai due inglesi. E, alla fine, è stato battuto da Saka, che ha infilato in rete la palla del 3-0 con la porta praticamente vuota.

Prima dell’intervallo, Saka ha anche segnato il 4-0 con un preciso diagonale: Maignan ha tentato il tuffo, ma il tiro a incrociare dell’inglese è risultato troppo angolato per il portiere della Francia. Che stavolta, almeno, non ha avuto nulla di cui rimproverarsi.