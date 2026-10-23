Milan, per Maignan non è la prima follia: dalla ginocchiata a Ekuban allo schiaffo a Politano, quando il francese perde il controllo 

L’espulsione contro il Bournemouth è solo l’ennesimo colpo di testa del portiere che già in passato mostrato di controllare con difficoltà i nervi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La follia di Bournemouth non è la prima per Mike Maignan da quando è arrivato al Milan: dalla ginocchiata in uscita a Caleb Ekuban in serie A fino allo schiaffo a Matteo Politano nell’ultima Supercoppa Italiana, il portiere rossnero ha perso il controllo in più di un occasione. E stavolta i tifosi non gli perdonano il silenzio dopo l’errore.

Milan, la follia di Maignan a Bournemouth

L’espulsione di Mike Maignan per la manata a Tyler Adams è stato di certo l’episodio chiave della partita persa malamente contro il Bournemouth, ma non rappresenta una novità nella carriera del portiere francese, almeno da quando indossa la maglia del Milan. Già in passato, infatti, Maignan ha messo in difficoltà – o rischiato di farlo – i suoi compagni di squadra con autentici colpi di testa, momenti in cui ha perso il controllo lasciandosi andare a comportamenti violenti o irresponsabili.

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La ginocchiata ad Ekuban

Il primo episodio risale ai minuti di recupero della partita in casa del Genoa nella serie A 2023/24, quando, nel tentativo di anticipare fuori area l’attaccante rossoblù Caleb Ekuba, Maignan si lanciò in un’uscita pericolosa, tenendo il ginocchio altissimo e proteso in avanti, e colpendo violentemente al collo l’avversario. Dopo la Var review Maignan venne espulso, con Olivier Giroud che prese il suo posto tra i pali visto che il tecnico Stefano Pioli aveva già effettuato tutte le sostituzioni: per fortuna dei rossoneri, il centravanti inventatosi numero uno riuscì a difendere l’1-0.

Lo schiaffo a Politano in Supercoppa

E andò bene a Maignan anche un anno fa, quando durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh contro il Napoli il portiere colpì violentemente Matteo Politano: l’esterno azzurro l’aveva ostacolato nel tentativo di non far ripartire l’azione del Milan, commettendo fallo; Maignan, infastidito, reagì colpendo Politano al volto con uno schiaffo dato col dorso della mano. Clamorosa allora la scelta dell’arbitro Zufferli e del Var, che non intervennero, graziando il portiere rossonero. A punire Maignan e il Milan arrivarono poi i gol di David Neres e Rasmus Hojlund.

La furia contro Mariani

Ma a Maignan è capitato di perdere la testa anche per il comportamento dell’arbitro. È accaduto nella partita interna col Genoa dello scorso gennaio, terminata 1-1: al triplice fischio di Mariani, il portiere del Milan si lanciò in una furiosa protesta nei suoi confronti, obbligando Adrien Rabiot a intervenire per evitare che venisse espulso per proteste a gara ormai terminata.

Tifosi indispettiti dal silenzio del capitano

Quella di Bournemouth non è stata dunque una follia isolata, tuttavia presenta un elemento di novità: al di là dell’episodio in campo, stavolta i tifosi del Milan non hanno gradito il comportamento di Maignan successivo all’espulsione. Terminata la gara il portiere ha lasciato lo stadio da solo, quasi di nascosto, senza chiedere scusa ai tifosi né in tv, né – almeno finora – sui social. Una scelta che i milanisti non hanno gradito affatto, almeno a giudicare dalle reazioni sui social, soprattutto perché adottata da un giocatore chiave del gruppo, nonché dal capitano della squadra.