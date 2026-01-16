Milan, Maignan extraterrestre ma c’è la paura di perderlo: lo scenario

Il francese para di tutto contro il Como, ma a giugno scade il contratto: l'agente è in Italia, le cifre e i possibili scenari per il rinnovo

“Ci ha tenuto in piedi Maignan”: così Massimiliano Allegri ammette dopo la partita contro il Como. Difficile dire il contrario. Il portiere francese non ha vinto il premio di migliore in campo solamente per la doppietta di Rabiot, altrimenti lo avrebbe meritato di diritto. Almeno tre miracoli solo nel primo tempo, con il Como che ha schiacciato il Milan, ha preso l’impossibile. Anche nelle uscite più “semplici” dà sicurezza alla squadra. Il portiere si conferma uno dei pilastri della squadra, che però a fine stagione rischia di perderlo.

Rinnovo Maignan, l’agente è in Italia: le cifre

Infatti il contratto di Mike Maignan con il Milan è in scadenza a giugno e ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo. I colloqui per prolungare il contratto proseguono: ieri è arrivato in Italia il suo agente Johnatan Kebe, giusto in tempo per vedere la splendida prestazione del suo assistito e per metterla sul piatto delle trattative. Colloqui che comunque rimangono in una buona situazione per entrambe le parti. Maignan sarebbe vicino a firmare un prolungamento del contratto quinquennale da 5 milioni di euro più bonus. Il tema che tiene ancora banco e non fa chiudere definitivamente la trattativa è quello delle commissioni. Da regola, il portiere potrebbe già iniziare a cercare una nuova squadra in questo mese vista la scadenza del contratto a giugno. Ma il francese aspetta solo il Milan.

Rabiot, l’assist al Milan per il rinnovo di Maignan

Anche se nel post partita alla domanda sul suo eventuale rinnovo non aveva capito bene l’italiano, o forse ha fatto finta di non capirlo. Fatto sta che al suo fianco c’era Adrien Rabiot che ha risposto per lui: “Ha ancora tanta voglia di vivere serate del genere con noi”, ha affermato ai microfoni di Dazn. Poco prima Maignan aveva parlato della partita: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile, eravamo preparati ma abbiamo iniziato un po’ mosci. Non abbiamo preso il secondo e siamo rimasti in partita. Poi abbiamo segnato quando potevamo e abbiamo preso i tre punti. Rabiot ha fatto due bellissimi gol e ha procurato il rigore, ma dietro c’è tutto il lavoro che fa”. Poi sulla parata più bella: “Quella su Da Cunha. Serate come queste sono da Milan, quando finiamo così è sempre bello. Abbiamo sofferto e abbiamo lasciato energia sul campo”.

La battuta di Allegri: “Il rinnovo di Maignan? Problema della società”

Dopo la grande prestazione contro il Como, è arrivata anche la benedizione di Massimiliano Allegri: “Il rinnovo più difficile per Furlani dopo una serata così? È un problema della società“, ha risposto ridendo l’allenatore livornese. “Io sono molto contento, per le grandi squadre servono i grandi giocatori, con un mix di ragazzi. Se ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che costano 1, c’è un motivo. Bisogna tenere la gente forte in campo. È giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori. Mike è uno dei tre portieri più forti al mondo“. D’altronde la situazione per quanto riguarda il suo rinnovo è svoltata con l’arrivo di Allegri, suo grande estimatore che ha spinto molto con la società per trovare l’accordo e farlo rimanere a Milano. Solo il futuro potrà dirci se il suo lavoro sarà stato decisivo per il rinnovo.