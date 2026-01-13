Milan, Maignan: frenata per il rinnovo, Tare rischia di dover “ricomprare” il portiere  

Battuta d’arresto nella trattativa per prolungare il contratto: le richieste degli agenti potrebbero risultare un ostacolo complicato da superare per i rossoneri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo il gelo dello scorso anno il Milan e Mike Maignan erano tornati a parlare del rinnovo di contratto del portiere, mai così vicino negli ultimi mesi: sul più bello, però, la trattativa potrebbe fermarsi a causa delle alte commissioni chieste dagli agenti.

Milan e Maignan, la trattativa per il rinnovo

Ancora insieme: Mike Maignan e il Milan sembravano vicini a rinnovare il loro legame, vicine ormai a raggiungere l’accordo per il prolungamento di contratto del portiere francese. Un obiettivo che un anno fa, di questi tempi, sembrava lontanissimo: il Milan non voleva andare oltre i 4,5 milioni di euro per il nuovo stipendio, Maignan ne chiedeva quasi il doppio, 8. Il nuovo progetto tecnico costruito su Massimiliano Allegri e il rendimento in ascesa di Maignan hanno poi aperto un nuovo capitolo, col Milan disposto ad alzare la propria offerta fino a 7 milioni l’anno: di fatto, il club ha proposto a Maignan un ingaggio simile a quello di Rafa Leao.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il problema commissioni

Su queste basi, la trattativa è stata riaperta, con Igli Tare estremamente ottimista sulla possibilità di ottenere la firma di Maignan a breve ed evitare così la partenza del portiere a fine stagione a parametro zero. Ora, però, un ostacolo sembra frapporsi tra il Milan e il nuovo sì di Maignan. Secondo gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, il dialogo tra il Milan e gli agenti si sarebbe bloccato sulle commissioni richieste da questi ultimi.

Tare “ricompra” Maignan?

Maignan è seguito dalla Excellence Sport Nation, agenzia fondata da Jonathan Kebe, procuratore che vanta tra i suoi assistiti altri giocatori formatisi nel calcio francese come Bryan Mbuemo del Manchester United e Jules Koundé del Barcellona. Per il rinnovo di Maignan, la Esn potrebbe chiedere una cifra molto alta, vicina ai 10 milioni di euro: una somma enorme, se consideriamo che nel 2021 il Milan acquistò il portiere dal Lille per circa 15 milioni di euro.

Tare, dunque, potrebbe essere costretto a “ricomprare” il cartellino del numero uno rossonero, oltre che ad alzargli sensibilmente lo stipendio. La sensazione, a questo punto, è che la trattativa andrà avanti ancora a lungo nella speranza, per i tifosi rossoneri, che una delle parti ceda al più presto e che Maignan metta finalmente la firma sul nuovo contratto.