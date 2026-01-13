Milan, Maignan: frenata per il rinnovo, Tare rischia di dover “ricomprare” il portiere  

Dopo il gelo dello scorso anno il Milan e Mike Maignan erano tornati a parlare del rinnovo di contratto del portiere, mai così vicino negli ultimi mesi: sul più bello, però, la trattativa potrebbe fermarsi a causa delle alte commissioni chieste dagli agenti.
Milan e Maignan, la trattativa per il rinnovo
Ancora insieme: Mike Maignan e il Milan sembravano vicini a rinnovare il loro legame, vicine ormai a raggiungere l’accordo per il prolungamento di contratto del portiere francese. Un obiettivo che un anno fa, di questi tempi, sembrava lontanissimo: il Milan non voleva andare oltre i 4,5 milioni di euro per il nuovo stipendio, Maignan ne chiedeva quasi il doppio, 8. Il nuovo progetto tecnico costruito su Massimiliano Allegri e il rendimento in ascesa di Maignan hanno poi aperto un nuovo capitolo, col Milan disposto ad alzare la propria offerta fino a 7 milioni l’anno: di fatto, il club ha proposto a Maignan un ingaggio simile a quello di Rafa Leao.
Il problema commissioni
Su queste basi, la trattativa è stata riaperta, con Igli Tare estremamente ottimista sulla possibilità di ottenere la firma di Maignan a breve ed evitare così la partenza del portiere a fine stagione a parametro zero. Ora, però, un ostacolo sembra frapporsi tra il Milan e il nuovo sì di Maignan. Secondo gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, il dialogo tra il Milan e gli agenti si sarebbe bloccato sulle commissioni richieste da questi ultimi.
Tare “ricompra” Maignan?
Maignan è seguito dalla Excellence Sport Nation, agenzia fondata da Jonathan Kebe, procuratore che vanta tra i suoi assistiti altri giocatori formatisi nel calcio francese come Bryan Mbuemo del Manchester United e Jules Koundé del Barcellona. Per il rinnovo di Maignan, la Esn potrebbe chiedere una cifra molto alta, vicina ai 10 milioni di euro: una somma enorme, se consideriamo che nel 2021 il Milan acquistò il portiere dal Lille per circa 15 milioni di euro.
Tare, dunque, potrebbe essere costretto a “ricomprare” il cartellino del numero uno rossonero, oltre che ad alzargli sensibilmente lo stipendio. La sensazione, a questo punto, è che la trattativa andrà avanti ancora a lungo nella speranza, per i tifosi rossoneri, che una delle parti ceda al più presto e che Maignan metta finalmente la firma sul nuovo contratto.