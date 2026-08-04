Milan, scoppia il caso Maignan: la decisione sui funerali di Baresi scatena la rabbia dei tifosi, cosa è successo

Le notizie sul portiere francese, ufficialmente ancora in vacanza dopo i Mondiali, scatenano la reazione dei tifosi. Il futuro in rossonero torna in discussione: lo scenario

La scorsa stagione è stata una delle più complicate per il Milan, soprattutto a causa di un finale decisamente deludente. E a finire nel mirino tra gli altri c’è stato anche il portiere e capitano Mike Maignan. Il giocatore francese ha mostrato i primi segni di insofferenza già da tempo quando dai suoi account social ha rimosso i riferimenti al club, ma ora la sua posizione torna a essere non solo in discussione ma potrebbe potenzialmente aprire un nuovo caso.

La decisione sui funerali di Baresi

Mike Maignan non è con il resto del Milan in tournée a Perth. L’estremo difensore francese, infatti, come altri giocatori reduci dal Mondiale ha ancora qualche giorno di vacanza prima di tornare ad allenarsi insieme alla squadra. Da capitano i tifosi si aspettano una sua presenza ai funerali di Franco Baresi in programma questa mattina nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano però sul portiere francese non ci sono notizie ufficiale. Nella tarda serata di ieri alcuni siti che coprono le vicende rossonere hanno rivelato che in rappresentanza della squadra ci dovrebbero essere solo Pulisic e Gimenez, mentre per il club ci saranno Cardinale e Scaroni. Quindi la presenza di Maignan non è stata confermata.

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La rabbia dei tifosi del Milan

La presenza o meno di Mike Maignan ai funerali del capitano di sempre e di una leggenda come Franco Baresi ha già alzato un polverone sui social. Al momento sulla sua decisione non ci sono comunicazioni ufficiali ma tanto è bastato pre creare una situazione di grande tensione sui social tra i tifosi rossoneri. I fan del Diavolo si aspettano di vedere il giocatore francese, non ché capitano, a Milano nonostante le sue vacanze “ufficiali” non siano ancora finite e sui social arrivano messaggi che lasciano intendere che una sua assenza non sarebbe vista di buon occhio: “Maignan, capitano della squadra che non partecipata ai funerali del capitano storico della squadra sarebbe una caduta di stile”, scrive Konic. Ma i commenti, anche senza una notizia ufficiale in merito, cominciano a essere tanti e anche molto arrabbiati: “Io non voglio credere che il capitano attuale del Milan non si presenti”. E c’è già chi lancia un avvertimento: “Se non ci sarà, da mercoledì gli va tolta la fascia di capitano”.

Il futuro di Maignan

Nel calcio moderno non conta solo quello che succede in campo, anzi a volte basta una foto sui social per mettere in discussione praticamente tutto. Nelle ultime settimane il portiere francese ha deciso di azzerare i post sul suo account Instagram e di rimuovere dalla sua biografia tutti i riferimenti al Milan (ma a dire il vero anche alla nazionale). Una scelta che potrebbe avere a che fare con la sua sfera privato ma tanto è bastato per creare già uno stato di allerta. Allo stato attuale da Maignan non è arrivata nessuna richiesta di cessione nei confronti del Milan, anzi il portiere ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club 2031 e ha incassato la fiducia sia di Gerry Cardinale che del nuovo allenatore Ruben Amorim.