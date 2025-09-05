Milan, la rivoluzione continua: Maignan rischia lo stesso destino di Donnarumma, il triste addio di Bennacer

Il portiere francese e il club alle prese con un rinnovo difficile e la corte del Chelsea: della squadra di Fonseca restano solo le macerie. Allegri chiamato a inventarsi un Milan vincente

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mercato si è appena concluso, almeno per quanto riguarda l’Italia, ma le voci proseguono e in casa Milan comincia a montare un po’ di preoccupazione per la situazione legata al rinnovo di contratto di Mike Maignan. Intanto in casa rossonera arriva l’ennesimo addio con la partenza di Ismael Bennacer diretto alla Dinamo Zagabria.

Il caso Maignan

Mike Maignan potrebbe trasformarsi nel Donnarumma bis: il capitano del Milan da tempo attende una svolta nelle discussioni riguardanti il suo contratto ma al momento sembra essere tutto fermo e la tensione aumenta. Il contratto dell’estremo difensore è in scadenza nel luglio 2026 ma i dialoghi e le trattative per il rinnovo, dopo un momento di ottimismo, si sono arenate da mesi e l’incertezza regna sovrana. Così come il portiere della nazionale, anche Maignan rischia di andare via a parametro zero lasciando un vuoto importante nella rosa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’interesse del Chelsea e la spinta di Allegri

Il mercato si è ufficialmente concluso lunedì ma come spiegano spesso gli operatori le trattative non si concludono mai per davvero. E’ il caso di Maignan che da tempo viene seguito con grande interesse dal Chelsea che monitora la sua situazione con grande attenzione. Dal prossimo febbraio l’estremo difensore è libero di firmare con la sua prossima squadra e la Premier League rappresenta una grande attrattiva. Un ruolo sulla sua possibile permanenza potrebbero però giocarlo Massimiliano Allegri che sin dal suo arrivo non ha badato a situazioni contrattuali o trattative arenate e ha messo Magic Mike al centro del suo progetto.

L’addio di Bennacer e la rivoluzione rossonera

Ancora una partenza in casa Milan: l’ultimo a fare le valigie e salutare tutti è stato Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino va alla Dinamo Zagabria (con la formula del prestito con opzione di riscatto) di Zvonimir Boban per provare a rilanciare una carriera che sembra essere deragliata dopo un paio di infortuni. Il centrocampista è stato uno degli uomini chiave del Milan dello scudetto targato Stefano Pioli ma nelle ultime stagioni era finito decisamente ai margini con il prestito all’Olympique Marsiglia che non ha cambiato la sua parabola discendente.

Quello di Bennacer è l’ennesimo addio in casa Milan con la rosa a disposizione un anno fa di Paulo Fonseca che è stata completamente smembrata. Di quella squadra formata da 27 giocatori ne restano soltanto 9, con la partenza anche di nomi eccellenti come Theo Hernandez, Thiaw, Reijnders, Morata, Musah e altri. Motivi di bilancio in molti casi ma in tanti altri anche di scelte sbagliate con Allegri che ora ha il compito di formare una squadra vincente.