Milan, clamoroso Maignan: Inter e Juve tentano lo scippo. Allegri non molla, l'ultima offerta per il rinnovo

Il portiere francese è tornato Magic Mike grazie alla cura Allegri: il club di via Aldo Rossi prova a convincerlo, ma la concorrenza aumenta. Marotta pensa a un Calhanoglu-bis

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La prestazione monstre nel derby, con tanto di rigore parato allo specialista Calhanoglu, ha fatto capire al Milan e ad Allegri che non c’è più tempo da perdere: il contratto di Maignan va rinnovato. O quanto meno bisogna (ri)provarci. Anche perché in agguato non ci sono solo club della Premier, ma pure Inter e Juventus, pronte al clamoroso scippo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, rinnovo Maignan: Allegri non si arrende

Trent’anni e quel contratto in scadenza a giugno 2026 che fa tremare il club di Aldo Rossi. Dopo una stagione negativa, che aveva raffreddato l’interesse del Milan a rinnovare a cifre importanti, Maignan è tornato Magic Mike grazie ad Allegri e alle cure del preparatore Claudio Filippi, “il migliore in circolazione”, secondo il tecnico livornese.

La super partita nel derby contro l’Inter certifica la rinascita del portiere francese, già sugli scudi nei big match con Juventus e Roma. E, allora, il Diavolo non demorde. E proverà a tentare l’ex Lille tirando fuori dal cassetto la proposta da 5 milioni, che andrebbe a migliorare – e non di poco – l’attuale stipendio da 3,2 milioni.

C’è la fila per il francese: ci pensa anche l’Inter

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’Inter starebbe pensando allo scippo. Un’idea maturata dopo i miracoli in serie compiuti nella stracittadina, che, invece, ha inchiodato Sommer. I due volti della Milano calcistica.

Il portiere svizzero sul banco degli imputati per l’intervento bislacco sul gol di Pulisic, quello francese incoronato a salvatore della patria. Marotta è alla finestra, sonda anche altre piste – Emiliano ‘Dibu’ Martinez su tutte – e, intanto, attende sviluppi. Del resto, parliamo pur sempre dello specialista dei parametri zero. Del dirigente che ha già soffiato Calhanoglu ai cugini rossoneri.

Juventus e Premier League: tutti pazzi di Mike

Poi, la Juventus. E non è una novità. Di Gregorio sta rendendo al di sotto delle aspettative e per tornare al top – almeno in Italia – serve un estremo difensore affidabile, esperto, sicuro. Il ritratto di Maignan, insomma.

Ma per le italiane non sarà facile battere la concorrenza dei ricchissimi club di Premier League. La scorsa estate Mike era già stato ad un passo dal Chelsea di Enzo Maresca, che potrebbe tornare alla carica, dal momento che andrà in scadenza. Ancora, il solito Manchester United e l’Aston Villa.