Milan: Maignan parla del suo futuro, Allegri conosce l'arma per battere Conte

Vigilia di Supercoppa a Riyad, il tecnico rossonero contrappone la tecnica alla fisicità degli azzurri, il portiere resta concentrato sul presente

L’accoglienza è stata da ricordare: Riyad ieri ha dato il benvenuto al Milan con applausi, cori e anche uno striscione per Ibrahimovic ma il Napoli domani sicuramente non avrà la stessa delicatezza in campo: il Milan si prepara alla semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana tra voci di mercato, problemi di rinnovo e qualche rimpianto per i punti persi in campionato con le piccole. Allegri non avrà probabilmente ancora Leao ma confida nel risveglio di Nkunku. In sala stampa anche Maignan che ha parlato del suo futuro.

Allegri fa chiarezza su operazione Gimenez

Allegri si aspetta una partita diversa da quella vinta sul Napoli in campionato (“saranno arrabbiati per le due sconfitte, la supercoppa è un obiettivo anche per loro e Conte in queste circostanze sa dare il meglio“), non sa ancora se potrà schierare Leao (“vedremo dopo l’allenamento di oggi se sarà a disposizione”) e spiega come sono andate le cose con Gimenez: “Ha fatto una terapia conservativa poi alla fine fopo un consulto medico si è deciso per questo intervento che farà domattina, Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo ma valuteremo solo più in là le opportunità se ci saranno”.

Come va affrontato il Napoli

Allegri ha le idee chiare su come giocherà domani il Napoli: “Ho visto gare aggressive da parte loro con Roma e Juve mi aspetto una gara fisica e di intensità, noi dovremo rispondere facendo una gara molto buona dal punto di vista tecnico”.

Maignan dribbla le domande sul contratto

Maignan ha ricordato il successo dell’anno scorso (“è stato bello ma è passato”) ma ha chiarito: “Quest’anno siamo più squadra, più una famiglia, il mister ha portato serenità e vogliamo migliorare ogni giorno”. Il tema forte però è la scadenza del contratto e la difficoltà ad essere focalizzati sul presente in questi casi: “Conta solo quello che si fa ogni giorno, non sono disturbato, devo essere concentrato per dare il massimo, non è il momento di parlare del mio futuro”. Con il cambio di preparatore e con l’arrivo di Filippi Maignan è tornato ad altissimi livelli: “Mi ha dato molta serenità, ha molta esperienza e sa gestire un gruppo di portieri, non voglio fare paragoni con gli altri ma con lui mi sento bene ogni giorno, come gestisce il mio carattere, sono felice, spero continui così per tutta la stagione”.