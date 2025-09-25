Milan, Maignan rivuole la Curva: gli ultras torneranno a tifare contro il Napoli, e spunta un retroscena su Nkunku

Appello del portiere francese sui social, i ragazzi della Curva Sud torneranno a tifare nel big-match di domenica sera contro gli azzurri. Il Bayern Leverkusen aveva provato a inserirsi all'ultimo momento per l'attaccante francese

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

I tempi del Covid per fortuna sono alle spalle, quando l’eco delle parole e dei calci al pallone rimbombavano nel vuoto degli spalti. Ma quando capita di giocare a porte chiuse, o magari che la parte più passionale del tifo sia in sciopero o assente per qualche motivo, quella sensazione di vuoto ritorna prepotente.

Milan, tornano gli ultras

E’ successo negli ultimi anni alla Juventus, dopo l’inchiesta Last Banner e la lunga querelle tra ultras e dirigenza, sta succedendo nuovamente al Milan, in seguito alla presa di posizione della Curva Sud per l’inchiesta Doppia Curva. Il silenzio assordante che ha sottolineato le ultime partite interne del Milan non poteva essere coperto dalle esultanze estemporanee della restante parte dello stadio: il contributo degli ultras è fondamentale, e lo sanno benissimo gli attori in campo. La Curva Sud, negli ultimi anni spesso è emersa come un vero e proprio elemento decisivo. In molte partite la squadra è stata trascinata dall’entusiasmo dei tifosi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan-Napoli, riecco la Curva Sud

Non avere i tifosi dalla propria parte, soprattutto in un big match come Milan-Napoli, potrebbe essere determinante, anche perché i tifosi ospiti non avranno di certo gli stessi problemi. La situazione però sembra essere vicina a una svolta importante, secondo quanto riportato da La Repubblica, la Curva Sud potrebbe fare ritorno al secondo anello blu, riprendendo il proprio posto dentro lo stadio contro gli azzurri di Conte. In serata ci sarà la classica riunione del tifo organizzato rossonero e potrebbero emergere ulteriori dettagli.

Maignan rivuole i tifosi

D’altronde anche Mike Maignan si è espresso in merito, quando ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, estremamente emblematica in questo senso, che ha fatto eco alle parole di Gabbia e Allegri. La storia Instagram del portiere francese è un appello diretto al settore più caldo del tifo rossonero, un messaggio per invitare gli ultras a sostenere la squadra nella prossima partita: “Manca” ha scritto Maignan condividendo una foto della Curva Sud colorata e ribollente di tifo.

Nkunku, il retroscena di mercato

Nella giornata di oggi SportMediaset ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato: Christopher Nkunku è stato ad un passo dal Bayern Leverkusen prima di approdare al Milan. Anche quando il passaggio di Christo in rossonero sembrava cosa fatta c’è stato il rischio di non vederlo a Milano: secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano infatti il Bayer Leverkusen avrebbe provato a inserirsi nell’affare all’ultimo momento. L’attaccante francese però non si è fatto tentare: voleva solo il Milan.