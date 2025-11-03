Milan: Maignan e i segreti del rigore parato, la prodezza con la Roma apre uno spiraglio sul futuro in rossonero 

Allegri ha sottolineato l’importanza del preparatore Filippi, elogiato poi dall’ex portiere Marchegiani. L’episodio potrebbe spingere il club a riaprire le trattative sul rinnovo

Mike Maignan ha messo la sua firma sulla vittoria del Milan contro la Roma, parando il rigore del potenziale 1-1 di Paulo Dybala: nel post gara Luca Marchegiani ha rivelato i segreti del preparatore dei portieri rossoneri Claudio Filippi, citato anche da Massimiliano Allegri nei commenti alla partita. Intanto la prodezza potrebbe spingere Igli Tare a riavviare le trattative per il rinnovo del francese.

Maignan, la prodezza contro la Roma

Un balzo da campione per dire no al sinistro di Paulo Dybala: così Mike Maignan ha salvato la porta del Milan, parando il rigore del potenziale 1-1 della Roma e permettendo ai rossoneri di tornare alla vittoria e avvicinare il Napoli capolista. Maignan non parava un rigore dalla partita con la Fiorentina dell’ottobre 2024: il francese si è dunque saputo riscattare dopo un periodo negativo. Per uscirne, come spiegato da Massimiliano Allegri dopo la gara, è stato decisivo l’impatto del preparatore dei portieri del Milan.

Filippi, il segreto del rigore parato alla Roma

Claudio Filippi, membro dello staff tecnico di Allegri, è stato definito dal tecnico rossonero “uno dei migliori preparatori di portieri al mondo”. Di lui ha parlato anche Luca Marchegiani, ex portiere e oggi commentatore per Sky Sport, che nel post gara ha rivelato i segreti di Filippi e, quindi, anche di Maignan. “Io ho avuto Filippi al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi”, ha ricordato l’ex numero uno, spiegando che Filippi non si limitava a studiare le abitudini dei rigoristi avversari. “Non li osservava solo: per i rigori conta il momento della partita, il risultato… Poi una serie di cose in base al tiratore, come la rincorsa che prendeva. Non si tratta solo di intuito del portiere, c’è uno studio dietro e una preparazione finalizzata a individuare da che parte tireranno”.

Cambia il futuro di Maignan?

Maignan ha saputo mettere a frutto tutto questo bagaglio di conoscenze, respingendo il penalty di uno specialista come Dybala, al primo errore dagli 11 metri da quando veste la maglia della Roma. Nel post-gara Allegri ha ribadito l’importanza del portiere francese con parole che potrebbero anche spingere il Milan a rivedere la propria strategia riguardo al contratto di Maignan. Al momento la trattativa per il rinnovo è congelata, il Milan è rassegnato a perdere il giocatore a fine stagione a parametro zero – il francese può firmare un nuovo contratto già a gennaio – ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Allegri ha infatti insistito anche pubblicamente sull’importanza di Maignan, il che potrebbe indurre il d.s. Igli Tare a riavviare il dialogo con gli agenti del portiere francese. Maignan chiede più dei 4,5/5 milioni di euro a stagioni offerti dal Milan, ma di fronte alle sue ultime prestazioni e agli attestati di stima di Allegri il club potrebbe essere spinto a modificare la proposta al rialzo. E, a quel punto, il portiere potrebbe davvero pensare di fare marcia indietro e restare in rossonero.