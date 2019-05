Milan, Maldini a Ibiza spacca il tifo rossonero

E' bastata una foto per scatenare il caos sui social. Paolo Maldini è finito nella bufera dopo la diffusione in rete di un selfie a Ibiza, in compagnia di un tifoso che sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Ho incontrato il più grande terzino sinistro, Paolo Maldini!".

Lo scatto virale ha provocato le ire di tanti tifosi rossoneri nei confronti del direttore strategico dell'area sportiva del Milan, soprattutto per la tempistica: la foto è stata scattata giovedì pomeriggio, a poche ore dall'inizio del ritiro punitivo imposto da Gennaro Gattuso nei confronti della squadra dopo il ritardo di Bakayoko nell'allenamento di mercoledì.

Maldini, che ha fatto rientro giovedì notte a Milano dopo un paio di giorni sull’isola, è stato fatto bersaglio dai tifosi, esasperati dalle difficoltà del Diavolo, in crisi ormai da più di un mese e a rischio qualificazione in Champions League. "No ma … non era il momento di stare con la squadra invece di andare in vacanza ? Boh Paolo … spero tu sia andato lì dopo aver almeno chiuso per il prossimo allenatore …", "Maldini, che dovrebbe essere il tramite tra la società e la squadra, è in vacanza ad Ibiza mentre i giocatori sono in ritiro", “La nave Milan affonda e tu sei in vacanza!”, “Questo non è il momento di andare in vacanza, io credo”, “Resti a Ibiza, di danni ne ha già fatti abbastanza”, è il tenore dei commenti contro l'ex bandiera rossonera, spia della rabbia che da settimane pervade la tifoseria.

Tanti si sono invece schierati dalla sua parte: "Chi dice che Maldini è a Ibiza per turismo non ha capito niente di Paolo…", Quando parlate del capitano, pulitevi la bocca grazie", "Ma siamo sicuri che ad Ibiza non girino agenti?".

