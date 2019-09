Milan, Maldini avverte Piatek

"Piatek? Chi gioca al Milan come titolare o chi firma un contratto con questa squadra non deve temere la concorrenza, parlo per tutti. Qui la concorrenza ci deve essere e i giocatori non devono essere sicuri del loro posto. L'obiettivo è migliorare la rosa ogni anno", queste le parole di Maldini ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio della gara contro il Torino.

"Il derby è stato deludente dal punto di vista del risultato ma anche della prestazione. Giocavamo in casa, potevamo raggiungere la vetta della classifica battendo l'Inter invece abbiamo perso 2-0 esprimendo un gioco al di sotto di quello che volevamo noi e il mister. Il Torino è un test importante contro una squadra quasi nella nostra situazione. Restiamo equilibrati, soprattutto noi che siamo fuori non facciamoci prendere dalla fretta. Abbiamo fatto una scelta particolare, scelto un allenatore che si identifica nel suo gioco e che ha bisogno di tempo: totale fiducia in Giampaolo e nei giocatori.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 21:04