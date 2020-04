Milan, Maldini detta condizioni a Gazidis: mercato e allenatore

Dopo l’addio di Boban, il Milan sta assumendo una forma assai distante da quanto delineato in precedenza. Il futuro di Paolo Maldini, reduce da una lunga convalescenza legata al Covid-19, è assai incerto: questo nuovo Milan quanto gli potrà somigliare? Quanto vorrà e gli sarà permesso contribuire, sebbene attuale direttore tecnico del club di via Aldo Rossi? L’ex capitano vorrebbe restare, ma ci sarebbero comunque delle condizioni da considerare.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il responsabile dell’area sportiva vuole la garanzia di partecipare alle decisioni cruciali, sia in tema di mercato sia nella scelta dell’allenatore e al rispetto, non solo formale, del suo ruolo.

Il ruolo del fondo Elliott

Il fondo Elliott non ha mai messo in discussione il suo ruolo, nonostante, per esempio, a Londra non abbiano preso molto bene le sue parole su Rangnick, definito da Maldini come un profilo non giusto per il Milan e per il calcio italiano. Anche Gazidis continua – almeno formalmente – a credere in lui e punta alla sua permanenza perché il milanismo, rappresentato ormai dal solo Paolo, all’interno della società non sia azzerato.

Maldini e il rientro dopo il Covid-19

Maldini è tornato al lavoro e sta cercando di gestire al meglio questa situazione di emergenza: il Milan si sta riorganizzando, al pari di atri club di Serie A, per chiudere la stagione secondo le nuove normative e in rispetto al diritto alla salute ribadito anche e soprattutto dall’AIC. Non appena tutto si sarà sistemato, è chiaro che ci dovrà essere un confronto con la proprietà perché c’è bisogno di un chiarimento in merito a tutto quello che è successo nelle scorse settimane. Un futuro estremamente incerto, per il calcio e la Serie A. E Maldini in questo nuovo Milan, in cerca d’autore.

VIRGILIO SPORT | 15-04-2020 12:16