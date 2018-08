Milan, Maldini frena l'entusiasmo dei tifosi

Il Milan è atterrato in Spagna in vista della partita contro il Real Madrid per il trofeo Santiago Bernabeu.

Insieme alla squadra è partito anche Paolo Maldini, neo dirigente rossonero, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Tornare in uno stadio così importante, contro una squadra che ha vinto tutto, è meraviglioso. Poi, aldilà di essere avversari, con il Real c’è rispetto totale”.

”Riportare il Milan ad alti livelli è la volontà di tutti i tifosi milanisti – ha detto l’ex difensore – ma ci vuole tempo perché le cose vanno fatte bene”.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 17:35