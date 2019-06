Milan, Maldini segue un talento dell'Atalanta

Il nuovo Milan di Gazidis e Maldini sta per prendere forma. Mentre sul fronte Uefa si riflette su come reagire al rinvio della sentenza sullo sforamento del fair play finanziario, per quanto riguarda il mercato è spuntato nelle ultime ore il nome di Gianluca Mancini. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Maldini ha allacciato i contatti con Giuseppe Riso, agente del promettente difensore dell'Atalanta, per capire la fattibilità dell'operazione: una trattativa in salita, visto che i bergamaschi vogliono allestire una rosa competitiva per non sfigurare in Champions League.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 09:32