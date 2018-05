Milan, Maldini spiega le ragioni del no

L'ex capitano de Milan Paolo Maldini, intervistato da TopCalcio24, ha spiegato le ragioni del suo no al suo ritorno al Milan: "Era dovuto al mio ruolo che non era ben definito: avevo parecchie responsabilità all’esterno, senza avere grandi responsabilità all’interno. Poi non avrei potuto parlare con il presidente se avessi accettato di lavorare per il Milan e anche questo mi ha portato a dire no ad un ritorno in rossonero".

Su Ancelotti al Napoli si esprime così: "Non mi aspettavo questa scelta. Ho parlato con lui in occasione dell’addio al calcio di Pirlo e non mi ha detto nulla. È una scelta coraggiosa quella che ha fatto. Avrà avuto delle rassicurazioni per il mercato, Carlo non va in una squadra se non è certo di avere una squadra competitiva".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 11:45