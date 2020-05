Milan, Maldini verso l'addio

Dopo il duro attacco a Rangnick, indicato come possibile nuovo allenatore/manager del Milan, il futuro di Paolo Maldini pare segnato. L'attuale direttore tecnico del Diavolo non pare intenzionato a "condividere" il proprio lavoro con nessuno, in particolare con Rangnick.

Da qui la concreta possibilità che Paolo Maldini possa lasciare la sua carica all'interno del club rossonero in tempi brevi. Dopo Boban, un'altra leggenda del Milan sembra pronta a gettare la spugna. Molto dipenderà da come agiranno ora i vertici della società.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 08:28