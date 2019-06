Il Milan a Marco Giampaolo: arriva l'annuncio

Mancava soltanto l’annuncio. E’ arrivato mercoledì: il nuovo allenatore del Milan è Marco Giampaolo, che eredita la panchina occupata fino all’ultima stagione da Gennaro Gattuso: era reduce dal nono posto ottenuto nella serie A 2018-2019 alla guida della Sampdoria.

“AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un’opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022” si legge nella nota diramata dal club rossonero.

Giampaolo, nato a Bellinzona, nel Canton Ticino, il 2 agosto 1967, ha collezionato 270 panchine in Serie A, 324 in totale considerando tutte le competizioni. Ha avviato la sua carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, conseguendo il master per allenatori a Coverciano nel luglio del 2007. Ha poi allenato in svariati Club, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia e Empoli. Dall’estate del 2016 ha avviato una positiva esperienza alla guida della Sampdoria. Ora, Marco Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello.

Per il club di Via Rossi può ora quindi partire la programmazione del mercato, che sarà condotto dal duo composto da Paolo Maldini e Zvonimir Boban oltre che dal futuro ds, che dovrebbe essere l’ex Roma Ricky Massara. Il tutto tenendo ovviamente conto delle indicazioni del nuovo allenatore.

Sabato era arrivato l’annuncio della sua risoluzione consensuale con la Sampdoria: “Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi – aveva sottolinea il presidente blucerchiato Massimo Ferrero tramite una nota ufficiale -. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera. Giampaolo è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club”.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 19:43