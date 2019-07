Milan, Marco Giampaolo si presenta e parla di mercato

Il neo tecnico del Milan Marco Giampaolo si è presentato ai tifosi rossoneri in conferenza stampa: "Sono felicissimo e motivatissimo, è una società gloriosa con una storia importantissima da raccontare, è tra i club più conosciuti al mondo. Per me è una grandissima opportunità. Attraverso il lavoro e il sacrificio, penso di aver meritato questa chance. Ora devo meritarla sul campo. Non c'è mai una fine a un percorso: il mio è stato pieno di cadute e risalite. Il club mi ha detto 'Diffidiamo da chi non ha mai sbagliato'. Mi ha fatto molto piacere. Arrivo qui all'età giusta".

La sua idea di Milan: "I rossoneri per me rappresentano un senso di appartenenza, un modello di gioco, una riconoscibilità calcistica. Ha raggiunto i risultati attraverso un'identità. Non siamo riconoscibili solo per la maglia rossonera a strisce verticali. Le grandi squadre devono avere un'identità. Ho in testa mille cose, i calciatori devono riconoscersi in quello che fanno e i tifosi del Milan devono avere questo senso di appartenenza. Il mio motto è testa alta e giocare a calcio. Non mi piacciono titolari e riserve. Voglio giocatori motivati che vogliono essere ricordati per aver scritto una pagina importante. Il progetto è offrire uno spettacolo apprezzabile. Non parto da un obiettivo finale. Il Milan deve giocare per l'obiettivo più alto, lo so. Ma non parto da lì. Il mio pensiero è domani".

Sul modulo: "Non partirò dal modulo, ma dalle caratteristiche dei giocatori. Sicuramente giocheremo a quattro dietro, cercherò di sbagliare il meno possibile. L'obiettivo finale devo costruirlo. Si guarda sicuramente verso quell'obiettivo, ma devo costruirlo attraverso step di lavoro. I miei riferimenti saranno 24-25 giocatori, portieri compresi. Il Milan è al di sopra dell'interesse individuale. Il gruppo di calciatori sarà al servizio della squadra. Non ci saranno primedonne".

Suso: "È un calciatore di qualità e mi piace tantissimo. Ha dribbling e personalità. Senza calciatori di qualità non vinci le partite. Non mi focalizzo sul modulo, Suso sarà elemento di valutazione non in quanto valore del calciatore ma per la posizione, per farlo rendere per lui e per la squadra

Il mercato: "Ringrazio Ferrero perché mi ha messo nella condizioni di far bene il mio lavoro e mi ha liberato dandomi la possibilità di venire al Milan. Praet? Giocatore che ho allenato e stimo, non so se sarà un giocatore in più per questo Milan. Il Milan oggi ha quattro mezzali e in quel ruolo siamo coperti. Poi cosa succederà in futuro non so. Veretout non è un giocatore del Milan, André Silva e Cutrone, come sensazione, sono giocatori diversi per caratteristiche e devo valutarli insieme alla rosa che ho a disposizione. Devo capire come metterli insieme e chi è più funzionale. Oggi sono giocatori forti del Milan ed è già un buon punto di partenza".

SPORTAL.IT | 08-07-2019 18:10