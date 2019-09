Milan, massima fiducia a Giampaolo

Per il momento, Giampaolo non sarebbe a rischio esonero. I vertici del club rossonero non sarebbero preoccupati dall'inizio non eccelso della squadra in campionato (sei punti, frutto di due vittorie e due sconfitte) e avrebbero massima fiducia nei confronti dell'ex tecnico della Sampdoria.

Nessuna rivoluzione in casa del Diavolo, se non a livello di giocatori impiegati. Da non escludere che, nelle prossime gare, ci sia più spazio per i nuovi arrivati. Già contro il Torino, dovrebbero scendere in campo Bennacer, Leao e Theo Hernandez.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 07:55