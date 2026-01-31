Milan, Mateta stufo di aspettare: reazione social virale, è stato di crisi col Crystal Palace

Quando sembrava tutto fatto, ecco che l'operazione che avrebbe portato il tanto desiderato da Allegri Mateta al Milan è saltata, almeno per ora. Al Crystal Palace serve un sostituto, e l'attaccante francese reagisce sui social

Con il mercato invernale alle ultime sue giornate si intensificano i movimenti anche dell’ultimo minuto, dove però tutto può succedere. Il calciomercato, infatti, pur avendo a che fare con i numeri delle operazioni in entrata e in uscita non è una scienza esatta, e sino a quando non c’è il placet delle firme sui contratti (oltre alle visite mediche di rito che debbono andare a buon fine) nulla è scolpito sul marmo. Com’è il caso di Jean-Philippe Mateta, ad un passo dal Milan: ma per ora nulla di fatto, con sommo disappunto dell’attaccante francese.

Mateta, l’offerta del Milan accettata dal Crystal Palace

Nelle ultime ore il colpo di mercato, nella lista desideri di mister Allegri che avrebbe voluto tra le sue fila l’imponente centravanti di quasi due metri per 88 kg già nella sessione estiva dello scorso anno, sembrava andato a segno. Alla fine il fortino del Crystal Palace, detentore del cartellino di Mateta, sembrava essere capitolato alle richieste di via Aldo Rossi. Se nell’estate 2025 il club di Premier aveva richiesto ben 50 milioni di euro, cifra pressoché improponibile alla nostra Serie A (motivo per cui il Milan aveva poi puntato su Nkunku, oggi in uscita), in questo scampolo finale di gennaio il Palace avrebbe acconsentito alla controproposta rossonera di 35 milioni.

Tutto sembrava quindi pronto e predisposto, con un contratto da 3,5 milioni a stagione più i vari bonus sino al 2029, e Juventus beffata (anche perché i bianconeri, che ci avevano provato a inizio mese, puntavano ad un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni che sarebbe scattato con la qualificazione in Champions League: dall’Inghilterra avevano risposto grazie per il pensiero ma il nostro giocatore lo cediamo solo a titolo definitivo). Mateta pareva pronto a rinforzare (è il caso di dirlo) il reparto offensivo con i propri muscoli e il proprio cervello, grazie al fiuto per i gol che ha portato il 28enne ad un ruolino di marcia in doppia cifra nelle ultime stagioni: solo in quella 2024/2025 il ragazzone ha messo a segno 14 gol in 37 partite, in quella precedente 16 in 35.

Ecco perché è saltata l’operazione (per ora)

Ma il diavolo (non quello rossonero) si nasconde nei dettagli, quelli che fanno saltare una trattativa prossima al traguardo – Mateta era già atteso nelle prossime ore a Milano per le visite mediche -, giacché il club di partenza non ha un degno sostituto nel ruolo. Mica facile trovare uno capace di coprire il notevole vuoto lasciato dal centravanti, ma questo è un copione che si ripete in tutti i mercati calcistici, dal professionismo sino ai dilettanti: senza un rimpiazzo un’operazione ben instradata finisce su un binario morto.

La reazione social virale di Mateta e la possibile via d’uscita dal vicolo cieco

C’è però un dettaglio particolare in tutta questa storia, ovvero la volontà della parte in causa. Mateta infatti da tempo è abbastanza in rotta di collisione con il Palace, che ha pure smesso di seguire sui social. E a proposito di social, nelle ultime ore ha postato un’eloquente storia – diventata virale – in cui riporta un emoticon sbuffante. Come dire, sono stufo marcio di attendere. Come riportano i media, l’attaccante aveva dato prova di volere la A, rifiutando i tentativi di approccio da parte di altri club della Premier come l’Aston Villa e il Nottingham Forest, più le arrembanti sirene turche e saudite del Fenerbahce e Al Hilal. Giammai: Mateta puntava e punta tutt’ora al nostro campionato, con tanto di contatti con la dirigenza del Milan.

E mentre il francese non risulta convocato nel match di campionato di domani contro il Nottingham (il mister Glasner ha parlato di “mancata concentrazione” da parte del giocatore, e in effetti. “Devo proteggere sia lui che la squadra”, ha aggiunto), non tutto sembra perduto. Il mercato in Italia chiude il 2 febbraio (il 3 in Inghilterra), e il Milan si aggrappa alla speranza che venga riaperta la pista Jorgen Strand Larsen, che dal Wolverhampton dovrebbe trasferirsi al Palace proprio per rimpiazzare Mateta. Il tempo è poco, ma ogni secondo nel calciomercato conta, anche quelli allo scadere.