Milan, scatto Kean. Senza Vlahovic Allegri vuole Moise, ma è rebus attacco: tre in bilico, le scelte su Leao e Pulisic

I rossoneri continuano a seguire da vicino l'evolvere della situazione del serbo e preparano l'assalto all'azzurro della Viola. La sensazione è che Max in estate potrebbe riabbracciare un suo pupillo

Con Dusan Vlahovic sempre più tentato dal restare alla Juventus, il Milan e Massimiliano Allegri valutano le possibilità in vista del prossimo mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, il designato numero uno per risolvere i problemi in zona gol del Diavolo sembra essere Moise Kean. Diversi i motivi per puntare sull’attaccante viola, così come molti sono i nodi da risolvere in merito al non propriamente intoccabile attuale parco attaccanti rossonero.

Vlahovic sempre più difficile

Dusan Vlahovic al Milan difficilmente si farà. Il serbo, pronto al rientro dopo il lungo infortunio, appare sempre più pronto ad accettare l’offerta di rinnovo per restare alla Continassa. Uno scenario che appena qualche mese fa appariva difficile anche solo immaginare, ma che allo stato attuale delle cose sembra escludere quel passaggio in rossonero che la scorsa estate era stato molto vicino dall’andare in porto. La situazione è in divenire e, in caso di clamorosa fumata nera con la Vecchia Signora, Tare un nuovo affondo lo proverà.

Kean torna di moda

Max Allegri ha, però, già pronta l’alternativa. Un’alternativa che conosce molto bene, avendola già allenata in bianconero, e che a giugno potrebbe essere acquistata a un prezzo di saldo. Il nome sul taccuino di Tare è, infatti, quello di Kean. A rivelare lo scenario è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come dopo l’attuale stagione non esattamente esaltante, Moise potrebbe lasciare Firenze per una cifra inferiore ai 62 milioni di euro della sua clausola. Al Diavolo d’altronde servono come il pane i gol, la fisicità, la corsa e la capacità di occupare gli spazi dell’azzurro. L’alternativa, scrive la Rosea, potrebbe essere Guirassy del Dortmund.

La posizione di Leao e Pulisic

La cosa certa è la volontà di Tare (e di Allegri) di trovare un 9 da Milan. Una necessità dettata dalle prestazioni dell’attuale pacchetto offensivo a disposizione del tecnico livornese. Leao e Pulisic le prime punte hanno dimostrato di poterle fare solo in parte. Il portoghese è il miglior marcatore in rosa con nove gol, ma continua a vivere in bilico tra prestazioni irritanti e (a dire il vero, poche) giocate da fuoriclasse.

Rafa condivide poi con Pulisic l’annosa familiarità con gli infortuni, che stanno rallentando entrambe impedendogli di esprimersi al meglio. Christian nel 2026 non si è praticamente mai visto ed è fermo a quota 8 gol, l’ultimo dei quali messo a segno alla 17a giornata di A, nel 3-0 rifilato al Verona il 28 dicembre. La forma, però, sta tornando e i due sembrano destinati a essere i punti fermi dell’attacco di Allegri anche nella prossima stagione e in quelle che dopo la vittoria nel derby si è trasformata in una vera e propria corsa scudetto.

Nkunku, Füllkrug e Gimenez in bilico

Dietro Rafa e Chris i vari Nkunku, Füllkrug e Gimenez hanno storie differenti ma appaino in egual modo meno certi della permanenza. A cominciare dal messicano, che è appena rientrato dall’infortunio ed è ancora in cerca del primo gol stagionale. La sensazione è che anche la prossima estate il Milan proverà trovargli una destinazione, dopo i tentativi falliti l’anno scorso.

Sul tedesco arrivato a gennaio, invece, il Diavolo farà le sue valutazioni. Un gol lui lo ha fatto e gli appena 5 milioni di euro fissati per il riscatto possono rappresentare uno stimolo a dargli un’altra possibilità, ovviamente come vice. Se poi, da qui a fine stagione dovesse arrivare anche qualche altro gol…

Passando, infine, al francese ex Chelsea, i cinque gol (tre su rigore) sono un buon bottino visto il minutaggio risicato concessogli da Allegri, ma da qui a dire che vestire i panni di un numero 9 ce ne passa. Chiaro dunque, come, che sia Vlahovic, Kean o un ipotetico Mister X di “gallianica” memoria, quella casella ancora tristemente libera dall’addio di Giroud, in estate andrà riempita.