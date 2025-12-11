Milan, Allegri spinge sul mercato: Zirkzee prima scelta per il “mistero” Gimenez, la clamorosa strada che porta a Icardi

I rossoneri vogliono dare l’assalto allo scudetto, Allegri spinge alla ricerca di un attaccante: per Zirzkee è sfida alla Roma ma c’è un problema. Spunta la clamorosa ipotesi Icardi

Il Milan non vuole lasciare nulla di intentato. I rossoneri sono pronti a tornare sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa sopperire alla lunghissima assenza di Santi Gimenez che ormai è diventato un caso. Per Zirzkee sarà sfida alla Roma mentre spunta la clamorosa ipotesi Icardi.

Zirkzee: i rossoneri sfidano la Roma

Il nome nuovo (ma forse neanche tanto) per l’attacco è quello di Joshua Zirzkee. Il calciatore olandese ha lasciato l’Italia quasi due anni fa con una stagione da sogno con la maglia del Bologna. Ma come capitato ad altri prima di lui, l’avventura con il Manchester United si sta rivelando avara di soddisfazioni. Qualche settimana fa è tornato al gol dopo un lungo digiuno ma il suo destino sembra lontano dall’Old Trafford. Sulle sue tracce si è mossa la Roma con largo anticipo ma nel corso delle ultime settimane c’è stato l’interessamento anche del Milan. Il primo nodo da risolvere è la disponibilità dei Red Devils a privarsi del giocatore già nel corso della finestra di gennaio visto che per ala Coppa d’Africa perderanno sia Mbeumo che Diallo con Zirkzee che potrebbe essere un affare che potrebbe andare in porto solo alla fine delle sessione di mercato.

Gimenez “mistero” e Nkunku non convince

Massimiliano Allegri vuole tenere il Milan nelle zone altissime della classifica e soprattutto vuole provare ad alimentare il sogno scudetto. L’infortunio di Leao si è rivelato meno grave del previsto ma i problemi rimangono. Il messicano Santi Gimenez si è trasformato in un mistero, l’infortunio alla caviglia lo tiene fermo da ottobre, lavora a parte ma le condizioni non sembravano così gravi e sul giocatore anche la comunicazione del club non sempre è stata impeccabile. Discorso diverso invece quello che riguarda Nkunku che continua a non convincere in fase realizzativa.

Icardi proposto al Milan

Il nome di Mauro Icardi è uno di quelli che ciclicamente torna a occupare le pagine dei giornali italiani in ogni sessione di mercato. E stavolta l’accostamento è quello con il Milan con una voce che arriva però da una fonte piuttosto autorevole. Nel canale YouTube del giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, a lanciare la bomba sul giocatore argentino è Matteo Moretto che rivela: “Non sta trovando spazio a causa di Osimhen, è già stato cercato dal Milan nell’estate del 2024. Mi dicono che sia un nome difficilissimo e di sicuro non in cima alla lista ma posso dire che è stato proposto. I rossoneri non lo tengono come nome caldo ma allo stesso tempo non hanno neanche smentito”.