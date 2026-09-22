Milan, Cardinale vuole Endrick. Camarda tradito da Amorim: a gennaio può volare in Premier, ci pensa il Chelsea

I rossoneri potrebbero cambiare volto all'attacco a gennaio, con l'arrivo del brasiliano del Real Madrid e la partenza del bomber dell'under 21 azzurra, utilizzato fin qui con il contagocce da Amorim

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Rialzata la testa grazie al convincente 3-0 contro il Lecce, arrivato dopo i due pareggi consecutivi in Serie A con Lazio e Juventus e la “scoppola” rimediata davanti al proprio pubblico all’esordio in Europa League contro il Benfica, il Milan pianifica il ritorno in campo l’11 ottobre nella gara tradizionalmente tutt’altro che semplice contro il Sassuolo. In un Milanello svuotato dai tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Ruben Amorim e Gerry Cardinale provano a riordinare le idee anche in vista della prossima finestra di mercato. Una finestra che, come riportano le indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe vedere diversi movimenti nel reparto offensivo.

Milan, rebus trequarti

Il primo aspetto balzato all’occhio dopo le prime uscite dei rossoneri sotto la guida del tecnico portoghese è la necessità di trovare una quadra sulla trequarti. Tanti i nomi che si sono alternati in quella zona di campo. Da Saelemaekers a Rabiot, passando per Pulisic, Loftus-Cheek e il giovane Cisse, la sensazione è che la situazione sia in progress e che la combinazione in grado di convincere appieno l’ex allenatore dello United non sia ancora stata individuata.

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Anche per queste ragioni, l’idea di Cardinale e Amorim sarebbe quella di mettere in rosa un giocatore offensivo mancino di talento in grado di interpretare al meglio l’idea del 3-4-2-1 marchio di fabbrica del portoghese, con trequartisti liberi di spaziare, ma chiamati a entrare nel vivo dell’azione accentrandosi per creare densità nel mezzo. Ci sarebbe Omari Hutchinson, ma al momento non pare ancora pronto a vestire i panni del titolare e che difficilmente verrà riscattato a fine stagione, visti i circa 50 milioni di euro previsti dall’accordo con il Nottingham.

Endrick sul taccuino di Cardinale

Tutti gli indizi poterebbero a Madrid, sponda Real, dove starebbe continuando a puntare lo sguardo Cardinale. L’obiettivo è quell’Endrick già avvicinato in estate e poi sfumato per volontà di José Mourinho. Il talento del brasiliano, che a gennaio 2025 era stato ceduto in prestito in Ligue 1, al Lione, non si discute ma complice qualche guaio fisico di troppo non è ancora riuscito a compiere quel passo verso la consacrazione definitiva.

La posizione del Real e l’alternativa

Un eventuale approdo al Milan potrebbe giovare anche a lui e, Roma permettendo, non è da escludere che possa provare a spingere per il trasferimento in rossonero. Ovviamente, tutto dipenderà dalla volontà di Mou, che, complice un guaio muscolare che ha tenuto Endrick ai box per un mese, in questo primo spezzone di stagione ha potuto mandare in campo il nazionale verdeoro classe 2006 per appena 4’, nel successo delle Merengues in casa dell’Elche in campionato. Come riportato da Calciomercato.it, l’alternativa potrebbe essere Alvyn Sanches, dello Young Boys.

Camarda in cerca di spazio

In tutto ciò, l’attacco rossonero potrebbe presto dire addio a Francesco Camarda, sedotto da Amorim, che nel precampionato ne aveva esaltato le qualità e assicurato un minutaggio importante. “Deve rimanere con noi, credo molto in lui”, aveva detto il tecnico rossonero a luglio. La verità però dice altro, con il bomber l’anno scorso in prestito al Lecce che sta faticando a trovare spazio e minuti. Appena otto quelli trascorsi in campo da inizio stagione a oggi.

Chelsea su Camarda

Così, il futuro dell’attaccante capace di segnare valanghe di gol nelle giovanili rischia di essere presto lontano da Milanello. Sul centravanti dell’Under 21 azzurra avrebbe, infatti, messo gli occhio il Chelsea, che potrebbe bussare alla porta del Diavolo già a gennaio. L’obiettivo dei Blues è quello di provare a battere la concorrenza agguerrita di City e Liverpool e portare in Premier League il classe 2008. La cosa certa è che se da qui alla prossima finestra di mercato le cose non dovessero cambiare, nonostante il fresco rinnovo fino al 2031, Camarda e il Milan potrebbero davvero dirsi addio.