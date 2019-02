Milan, messaggio chiaro da Saint-Maximin

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è senza dubbio Allan Saint-Maximin, il talentuoso esterno del Nizza.

La società rossonera ha provato a ingaggiare il giovane già a gennaio ma l'affare non è andato in porto e se ne riparlerà in estate. Nel frattempo, però, è scattata la clausola delle presenze e la scadenza del contratto del giocatore si è spostata dal 2020 al 2022.

Durante un'intervista a 'Canal Football Club', Saint-Maximin ha lanciato un messaggio ben chiaro al Milan: "Di certo voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui per tutta la carriera. Ma so bene che devo fare bene sul campo, poi si vedrà quello che accadrà".



SPORTAL.IT | 16-02-2019 10:45