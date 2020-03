Mezza difesa del Milan va in scadenza nel 2022 e il club rossonero sta pensando ad alcuni rinnovi di contratto. La prima offerta sarà per il capitano, Alessio Romagnoli: l'obiettivo è non arrivare troppo a ridosso della fine del contratto.

Verranno intavolate trattative anche con Davide Calabria e Andrea Conti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 13:33