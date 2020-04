Milan: Milik al posto di Ibrahimovic, arriva un nuovo indizio

Il passaggio di Arkadiusz Milik al Milan è sempre più vicino: il polacco non rientra nei piani di Gennaro Gattuso e i rossoneri vorrebbero ingaggiarlo per rimpiazzare Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, ormai certo della sua partenza, lascerebbe un vuoto nel reparto che verrebbe colmato proprio dal ventiseienne. A conferma di questa ipotesi c'è il fatto che Cristiano Giuntoli ha avviato i contatti con il Real Madrid per Luka Jovic. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La richiesta dei Blancos di 60 milioni di euro è ritenuta eccessiva da Aurelio De Laurentiis che starebbe pensando a un prestito oneroso di due anni con obbligo di riscatto per ammortizzare i costi. Possibile che la trattativa si sblocchi già nei prossimi giorni. L'alternativa è Andrea Pinamonti.

Per cedere Milik, però, i partenopei chiedono 40 milioni: una spesa importante per il Milan che al momento non ha in previsione qualche cessione illustre per incassare. Non è da escludere quindi la possibilità di contropartite tecniche: Gattuso vorrebbe portare all'ombra del Vesuvio Kessie e Calhanoglu. Difficile che arrivino entrambi, ma Gazidis potrebbe cedere sul turco.

Per quanto riguarda i rossoneri, il polacco potrebbe non essere l'unico innesto: Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i rossoneri sono tornati ad interessarsi fortemente a Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona. Il croato, 32 anni, ha il contratto in scadenza nel 2021 e per non perderlo a zero l'anno prossimo i catalani sono pronti a cederlo a prezzo scontato. Inoltre non rientra nei piani del tecnico Quique Setien per il futuro. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro ma l'ostacolo più grande è rappresentato dall'ingaggio: attualmente percepisce 8 milioni l'anno. Sulle sue tracce c'è anche il Siviglia.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 10:54