Milan, Mirabelli guarda al mercato e rassicura i tifosi

Il Milan è atteso da un mese di giugno molto importante fra la decisione dell’Uefa per la partecipazione alla prossima Europa League e per quello che riguarda l’ingresso di un nuovo socio nella società guidata da Yonghong Li.

Nonostante il momento di attesa, Massimiliano Mirabelli non vuole farsi sorprendere in sede di mercato e continua a tessere la sua tela fatta di contatti e viaggi in giro per l’Europa.

Il rinnovo di Alessio Romagnoli e quelli imminenti di Kessie, Zapata e Cutrone sono la dimostrazione di come a Casa Milan si continui a guardare con ottimismo al futuro.

Il responsabile dell’area sportiva rossonero nella serata di giovedì ha voluto seguire da vicino Ricardo Rodriguez, impegnato nell’ultimo test pre Mondiale con la sua Svizzera e al centro di numerose voci di mercato che lo vedono lontano da Milano per tornare a giocare nella Bundesliga con il Bayern Monaco o il Borussia Dortmund.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Mirabelli ha voluto ribadire ancora una volta i progetti futuri del club meneghino: “Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori. Abbiamo ricevuto diverse offerte, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri”.

Una risposta che allontana tutte le voci su un possibile esodo dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Ma il dirigente calabrese ha voluto anche parlare del mercato in entrata: “Ci faremo trovare pronti. Dobbiamo aspettare il verdetto, prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione dell’Uefa. L’ottimismo non mancherà mai, nè da parte mia, nè da parte della società”.

I nomi più caldi, al momento, sono quelli di Radamel Falcao del Monaco, che potrebbe approdare a Milanello nonostante un ingaggio molto importante da 10 milioni di euro all’anno, con Andrè Silva a fare il percorso inverso.

Per il centrocampo occhi su Dani Ceballos del Real Madrid, ma non è da scartare l’ipotesi che porta a Jordan Veretout della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 16:15