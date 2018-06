Milan, Mirabelli smentisce lo scambio Andrè Silva-Falcao

Lo scambio tra Andrè Silva e Falcao non si farà.

Parola di Massimiliano Mirabelli che, intervenuto ai microfoni di Premium Sport, si è espresso così sulla trattativa con il Monaco: “Lo scambio tra i due giocatori mi sembra improbabile. Il colombiano è un grandissimo calciatore ma nella parte finale della carriera, mentre il nostro è un giovane promettente”.

”Ha faticato il primo anno, ma sono sicuro che Andrè Silva diventerà uno dei più forti al mondo – ha rivelato il direttore sportivo rossonero – Non abbiamo ricevuto per lui offerte da far venire l’acquolina in bocca”.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 15:15