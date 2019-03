Milan, missione in Brasile per il mercato vista Champions

Il gran lavoro di Rino Gattuso, i gol di Krzysztof Piatek, ma anche il contributo indispensabile di Paquetà. Ecco i tre segreti della rinascita del Milan, che da gennaio in poi sta tenendo una media-punti da scudetto. Dopo l’amara sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus i rossoneri hanno svoltato, complice anche il lavoro svolto dalla società durante il mercato di gennaio. Innesti mirati e programmati, nel caso del centrocampista brasiliano, o frutti di intuizioni felici, come l’idea di puntare sul bomber polacco rivelazione con il Genoa e scelto come sostituto di Gonzalo Higuain.

Ancora in corsa in Coppa Italia, il Milan ha operato il sorpasso sull’Inter in campionato e punta ad arrivare davanti ai cugini al derby del 17 marzo, che potrebbe mettere definitivamente le ali a Romagnoli e compagni verso l’agognato ritorno in Champions League. E allora, qualora il Milan dovesse riuscire a chiudere il campionato entro i primi quattro posti, la società dovrà farsi trovare ugualmente pronta per rinforzare una rosa che necessita di innesti importanti se non per puntare a vincere il trofeo, quantomeno per essere all’altezza della gloriosa storia del club. Parallelamente si cercherà di inserire qualche profilo di prospettiva e in tal senso l’idea del duo Leonardo-Maldini è quella di puntare ancora sul mercato brasiliano, magari per scoprire altri talenti come Paquetà.

Il centrocampista ex Flamengo si è subito imposto come titolare, prima grazie alla fiducia di Gattuso e poi alle proprie prestazioni che lo hanno visto unire quantità e qualità e integrarsi perfettamente nei meccanismi di gioco. Secondo quanto riporta 'Tuttosport', tra i nomi seguiti c’è quello di Everton, esterno offensivo classe ’96 del Gremio, valutato 40 milioni e nel mirino anche del Manchester City, mentre per il centrocampo piacciono Helinho e Luan Santos del San Paolo, rispettivamente classe 2000 e ’99, altro club storicamente legato al Milan da affari di mercato, uno su tutti quello che ha portato in rossonero Kakà nell’estate 2003.

