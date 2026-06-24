Il futuro dell'ex Real Madrid è in bilico. Il tecnico portoghese vuole trattenerlo, Luka medita anche il ritiro dopo il Mondiale con la Croazia

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Duecento presenze con la maglia della Croazia e un futuro ancora tutto da scrivere. Luka Modric continua ad aggiornare i libri di storia del calcio mondiale, ma mentre è impegnato al Mondiale 2026 con la sua Nazionale, a Milano si guarda già oltre. Il centrocampista croato è infatti al centro delle riflessioni del Milan, deciso a fare il possibile per convincerlo a restare un’altra stagione in rossonero: una missione condivisa dal nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim e Gerry Cardinale, che considerano il Pallone d’Oro 2018 una figura chiave per il presente e per il futuro del nuovo progetto milanista.

Amorim lo considera imprescindibile

Tra i principali sponsor della permanenza dell’ex stella del Real Madrid c’è proprio Ruben Amorim. Il tecnico portoghese (la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a metà luglio), chiamato a inaugurare un nuovo ciclo dopo una stagione complicata per il Diavolo, vede nel croato molto più di un semplice centrocampista: leadership, esperienza internazionale e capacità di gestire i momenti delicati di una partita sono caratteristiche che il nuovo allenatore ritiene fondamentali all’interno dello spogliatoio rossonero. Alla luce di questo motivo, una volta terminato il Mondiale, Amorim incontrerà personalmente il giocatore per illustrargli il progetto tecnico e il ruolo che avrebbe nella prossima stagione. L’obiettivo è convincerlo che il Milan può ancora rappresentare una sfida stimolante, nonostante l’inevitabile riflessione che accompagna ogni campione arrivato alle soglie dei 41 anni.

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Il piano del Milan per un’altra stagione

A Casa Milan sono consapevoli che la questione non riguarda soltanto l’aspetto economico. La priorità è offrire a Modric le condizioni ideali per continuare a giocare ad alto livello e da qui nasce l’idea di una gestione personalizzata che possa consentirgli di preservare energie fisiche e mentali nel corso della stagione. Il croato verrebbe, infatti, utilizzato in maniera mirata nelle gare più importanti a differenza della vecchia gestione di Massimiliano Allegri che ha sempre fatto giocare l’ex Real. Un programma studiato per esaltarne ancora la qualità tecnica e l’influenza sul gruppo senza sottoporlo a un calendario troppo pesante. Una formula che potrebbe rappresentare il compromesso ideale tra le esigenze del club e quelle del giocatore.

Da De Paul a Xhaka: le possibili alternative

La società di via Aldo Rossi, però, non ha nessuna intenzione di essere prigioniera della decisione del croato e si sta muovendo anche per non farsi trovare impreparata. Se Modric dovesse decidere di chiudere la propria esperienza in rossonero, il club dovrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un centrocampista esperto e di personalità. Tra i profili che potrebbero entrare nei radar ci sono giocatori come Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid, che garantirebbe intensità e qualità, oppure lo svizzero Granit Xhaka, nome da tempo apprezzato per esperienza e visione di gioco.

Le soluzioni già in rosa

Un eventuale addio di Modric obbligherebbe Amorim a chiedere qualcosa in più anche ai giocatori già presenti a Milanello. Ricci, Fofana e Loftus-Cheek rappresentano soluzioni differenti ma nessuno possiede le caratteristiche uniche del croato. Il tecnico potrebbe scegliere una strada più dinamica e atletica, rinunciando a un regista puro e distribuendo la costruzione del gioco su più interpreti. Una soluzione che cambierebbe inevitabilmente il volto del centrocampo rossonero.

L’ipotesi ritiro resta sul tavolo e il richiamo del Real Madrid

A quasi 41 anni, per Modric sul tavolo dell’ipotesi resta anche quella di chiudere la carriera dopo il Mondiale americano. Luka, infatti, non ha mai nascosto di voler ascoltare il proprio corpo prima di prendere qualsiasi decisione. E dopo una carriera straordinaria, impreziosita da trofei, riconoscimenti individuali e 200 presenze con la maglia della Croazia (sabato alle ore 23 italiane saranno 201 nella sfida decisiva al Ghana), il centrocampista potrebbe decidere che è arrivato il momento di fermarsi, insomma una scelta che verrebbe presa esclusivamente sulla base delle motivazioni personali e delle sensazioni fisiche maturate negli ultimi mesi. Tra gli scenari più suggestivi c’è anche quello che porta nuovamente a Madrid. Florentino Perez, inoltre, ha sempre mantenuto un rapporto speciale con Modric e non è escluso che in futuro possa aprirsi per lui una porta nell’organigramma tecnico o dirigenziale dei Blancos: una prospettiva importante che inevitabilmente pesa nelle riflessioni sul futuro.

Le sensazioni sul futuro: prevale la voglia di continuare

Chi lo conosce racconta di un Modric ancora motivato e coinvolto. Il Mondiale con la Croazia ha rappresentato un ulteriore stimolo e le 200 presenze raggiunte con la nazionale hanno confermato quanto il calcio continui a occupare un posto centrale nella sua vita. La sensazione è che il giocatore non abbia ancora preso una decisione definitiva, ma che la possibilità di disputare un’altra stagione ad alto livello venga considerata seriamente.

I social si schierano: i tifosi vogliono ancora Luka

Sui social il sentimento appare piuttosto chiaro. La maggior parte dei tifosi rossoneri spera nella permanenza del croato e considera la sua esperienza un patrimonio da preservare. Tra X, Instagram e Facebook si moltiplicano messaggi che invitano il club a fare il possibile per trattenerlo. Molti sostenitori vedono in Modric il leader ideale per accompagnare il nuovo corso targato Amorim, mentre altri sottolineano come la sua presenza possa risultare decisiva soprattutto nei momenti di maggiore pressione della stagione.