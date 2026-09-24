Milan, ansia per Modric dopo le parole di Bilic: il rischio per il fuoriclasse con il nuovo c.t. della Croazia

Il commissario tecnico della nazinale slava ha fatto capire di non aver alcuna intenzione di risparmiare il 41enne: un problema per Amorim prima del tour de force di ottobre

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

A 41 anni Luka Modric continuerà ad essere un pilastro della Croazia, parola del neo-c.t. Slaven Bilic, che con le sue dichiarazioni in vista del debutto in Nations League della nazionale slava ha fatto preoccupare il Milan: i rossoneri temono che il commissario tecnico possa “spremere” il centrocampista prima del tour de force che attende la squadra di Ruben Amorim a ottobre.

Milan, Bilic da alleato a pericolo per Modric

Slaven Bilic, nuovo commissario tecnico della Croazia, si è trasformato rapidamente da alleato a pericolo per il Milan. Qualche mese fa il neo-commissario tecnico della nazionale slava aveva di fatto contribuito al rinnovo di Luka Modric con la squadra rossonera, affermando di aver parlato con il 41enne fuoriclasse e di avergli assicurato un posto nella Croazia se avesse continuato a giocare in serie A. Oggi, però, la venerazione di Bilic per Modric rischia di essere controproducente per il Milan.

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Croazia, le parole di Bilic su Modric

A pochi giorni dall’esordio dei croati in Nations League contro la Repubblica Ceca, in programma sabato, Bilic ha ribadito la centralità di Modric nel suo progetto tecnico, facendo capire di avere intenzione di schierarlo il più possibile nel ciclo di partite che vedrà la Croazia affrontare, dopo i cechi, la Spagna (due volte) e l’Inghilterra. “Siamo tutti estremamente felici che Luka continui. La sua voglia di giocare e la sua passione per la Croazia non sono mai state in discussione”, ha detto ieri in conferenza stampa Bilic, aggiungendo poi altre dichiarazioni che hanno fatto suonare l’allarme in casa Milan. “La nazionale è tutto per Luka – le parole del c.t. croato – Ma è l’ultimo che vuole vivacchiare a sbafo. Sia nel club che in nazionale. Finché gioca per il Milan, finché è importante per loro, giocherà anche per noi”.

Milan, il rischio per Modric con la Croazia

Bilic, dunque, pare intenzionato a dare a Modric il maggior minutaggio possibile in un calendario che prevede 4 incontri nel giro di 11 giorni. Secondo quanto filtra dalla stampa croata, Modric dovrebbe scendere in campo da titolare sabato contro la Repubblica Ceca, venire risparmiato nella gara in casa della Spagna, e poi tornare in campo nei due ultimi match contro l’Inghilterra e gli iberici. Il rischio, dunque, è che il 41enne fuoriclasse venga “spremuto” dal proprio c.t. prima del tour de force che attende il Milan nel mese di ottobre.

Milan, il tour de force dopo la pausa

Dopo la sosta, infatti, la squadra di Ruben Amorim giocherà ben 9 partite in 4 settimane, praticamente una ogni tre giorni. Un calendario fittissimo che si aprirà con la sfida in casa del Sassuolo dell’11 ottobre e si concluderà l’8 novembre con la trasferta a Marassi contro il Genoa: tra le gare di questo ciclo terribile anche le due trasferte più complicate in Europa League contro Salisburgo (15 ottobre) e Bournemouth (22 ottobre) e, soprattutto, il derby con l’Inter del 31 ottobre. In questa fase, non poter contare su un Modric al top della forma – o peggio ancora imbattersi in un infortunio del croato – potrebbe rappresentare un problema serio per Amorim.