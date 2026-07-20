Per i media croati il fuoriclasse avrebbe già comunicato al club di voler giocare un altro anno: pronto il nuovo contratto. Intanto il tecnico chiede un altro sforzo sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luka Modric ha sciolto i dubbi sul suo futuro: secondo i media croati, il fuoriclasse ha scelto di firmare il rinnovo col Milan e giocare ancora un’altra stagione. Ruben Amorim, che aveva avuto parole al miele per il regista, sorride e rilancia, chiedendo a Gerry Cardinale uno sforzo per il talento del Genk Kostantinos Karetsas.

Milan, Modric giocherà ancora

Non so quanto abbiano influito le parole del neo-c.t. della Croazia Slaven Bilic, che pochi giorni fa aveva dichiarato di voler convincere Luka Modric a continuare a giocare. Fatto sta che il 40enne fuoriclasse ha deciso di proseguire la sua carriera da calciatore, per la gioia del Milan e della nazionale balcanica. Lo ha scritto il portale croato Germanijak, aggiungendo che Modric avrebbe dato già il suo sì ad un rinnovo annuale col Milan alle stesse condizioni dello scorso anno: quindi 3,5 milioni di euro di stipendio più bonus.

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Modric, Amorim sorride

Ruben Amorim può dunque sorridere. Nel giorno della sua presentazione, infatti, il nuovo allenatore del Milan si era infatti augurato che il club riuscisse a convincere Modric a rinviare il suo ritiro dal calcio giocato. “Penso che Luka sia un giocatore chiave per noi, soprattutto per ottenere più possesso palla – le parole dedicate da Amorim al croato in conferenza – . Non dico che giocherà tutte le partite, ma vogliamo davvero poter contare su di lui la prossima stagione”.

Amorim, pressing su Cardinale per Karetsas

Ottenuto il sì di Modric, Amorim ha immediatamente alzato la posta in palio con Gerry Cardinale, invitando il proprietario del Milan ad andare fino in fondo per un altro importante acquisto di mercato. Il tecnico ha infatti chiesto di affondare il colpo per Kostantinos Karetsas, il 18enne talento greco del Genk: a riportare la notizia è la stampa belga, secondo cui i rossoneri sarebbero estremamente interessati al giovane trequartista. Sul giocatore, però, sarebbe attualmente in pole position il Borussia Dortmund.

Chi è Karetsas e quanto costa

Vedremo chi la spunterà, di sicuro il Genk si prepara a realizzare una maxi-plusvalenza: dopo essere stato svezzato dalle giovanili dell’Anderlecht – Karetsas è nato in Belgio e ha poi scelto di giocare per la Grecia – il trequartista mancino classe 2007 è passato nel 2020 a titolo gratuito all’Academy del Genk, per poi debuttare in prima squadra nella stagione 2023/24.

Da allora, Karetsas ha collezionato 92 presenze con 6 gol e 23 assist, mettendosi in luce soprattutto nella scorsa Europa League, dove ha realizzato 2 reti e 5 assist in 11 presenze. Numeri che spingono il Genk a chiedere tra i 30 e i 35 milioni di euro per il suo cartellino.