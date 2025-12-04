Milan, Modric: "Ecco perché potevo venire solo qui". L'infanzia in guerra e il sogno Real, il croato si confessa

Il play ripercorre le tappe della sua carriera e tutte le sfide vinte, dalla Premier alla Liga, e spiega la scelta di chiudere in rossonero

Da Zara e la guerra croata al periodo al Real Madrid e al Milan, fino alla Premier League, Luka Modrić si apre come mai prima in un’intervista esclusiva per il programma “The (Dis)Success of Champions “, condotto dall’ex giocatore e allenatore Slaven Bilić. Il play croato ripercorre senza filtri il suo passaggio in Premier League, la sua ascesa al successo al Real Madrid e la sua attuale situazione al Milan, in un viaggio intimo attraverso le tante sfide affrontate e vinte.

La guerra durante l’infanzia

Non ha brutti ricordi della sua infanzia Modric, nonostante la guerra nel suo paese : “Nonostante le difficoltà di quel periodo, ricordo la mia infanzia come felice perché ero circondato da molti amici in un hotel. Ricordo molto poco. Per esempio, quando mio nonno è stato ucciso; situazioni come quelle ti segnano per sempre e non puoi dimenticarle. Sono sempre stato attratto dal calcio, ma sono bravo anche a basket e a tennis. Anche se mio padre diceva: ‘Io non ho avuto l’opportunità, ma Luka ce l’avrà, qualunque cosa accada’, non mi sono mai sentito sotto pressione”.

L’avventura in Premier

La sua carrera decolla, lui sarebbe voluto rimanere in patria ma… : “Ero arrabbiato perché Corluka ed Eduardo, i miei migliori amici, avevano lasciato la Dinamo. Nonostante ciò, volevo restare; mi trovavo bene alla Dinamo, ero davvero felice. Ma poi è arrivata la sessione invernale di calciomercato, hanno venduto Vukojević, poi un altro giocatore… e pensi: ‘Cosa ci faccio qui? Voglio andarmene anch’io’. Ero un po’ arrabbiato, c’è stato un piccolo conflitto, niente di grave, ma ero arrabbiato. Poi è arrivato il Chelsea quell’inverno, il club non voleva lasciarmi andare, e poi è arrivato il Tottenham a giugno…”.

L’epopea al Real

Con i blancos l’avventura più bella e vincente, lasciarli è stata dura: “Onestamente, non è stato facile. Ho trascorso quasi metà della mia vita in un solo club, in una sola città, ed è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Non sto parlando solo di trofei o vittorie, ma di rimanere in un club come questo per 13 anni… Sono arrivato a 27 anni e me ne sono andato a quasi 40... è incredibile. Tutti sanno che tipo di club è il Real Madrid, dove la mediocrità non è tollerata, e il solo fatto che io abbia mantenuto questo livello in un club come questo per così tanti ann. Quando vedo l’addio che ho avuto, non me lo aspettavo nemmeno nei miei sogni più sfrenati. Tutto è stato perfetto, molto emozionante…”

La scelta del Milan

Dopo il Real Madrid…il Milan : “Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Penso di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto con il calcio italiano; il Milan era il mio club preferito...Zvonimir Boban ha avuto una grande carriera lì ed è stato il capitano della nazionale croata. Gioco ancora ad altissimo livello; il campionato italiano è uno dei più competitivi d’Europa, con molti club allo stesso livello. È difficile trovare spazio, quindi è stata una decisione molto facile per me, soprattutto quando il club mi ha spiegato il suo progetto. Quando pensavo che un giorno non sarei potuto essere al Real Madrid, anche se non pensavo che sarebbe successo, quando pensavo a dove mi sarebbe piaciuto giocare, il Milan era sempre al primo posto, subito dopo il Real Madrid”.

“In Italia, il campionato è piuttosto tattico e tecnicamente incentrato, soprattutto tatticamente. Le squadre sono molto ben organizzate; è difficile sfondare la difesa e creare occasioni. È un calcio molto impegnativo perché contro ogni squadra bisogna impegnarsi molto per creare occasioni e vincere la partita. Questa è la differenza rispetto ai campionati spagnolo e inglese. In Spagna, giocano anche un calcio piuttosto tecnico, con più transizioni, soprattutto al Real Madrid, mentre in Inghilterra si potrebbe dire che è ‘run and gun’: fisico e veloce; tutto accade in un lampo mentre si gioca. Al Real Madrid, c’è sempre la richiesta di spettacolo: se non attacchi, i tifosi ti fischieranno, anche se vinci 2-0, giusto?”