Milan, Modric pronto a salvare la Champions, Allegri e il suo futuro: cosa manca per il rientro del croato

Il regista freme per tornare in campo e aiutare i rossoneri a centrare l’obiettivo stagionale: dal quarto posto dipende anche la sua permanenza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Senza Luka Modric il Milan di Massimiliano Allegri ha perso la strada verso la Champions League: lo ha capito anche il fuoriclasse croato, che preme per tornare in campo nella partita col Genoa. Dal quarto posto, d’altra parte, dipende anche il suo futuro.

Milan perso senza Modric

Non è un caso che la crisi del Milan si sia aggravata quando s’è fermato Luka Modric: dopo l’infortunio del regista croato, avvenuto in uno scontro di gioco con Manuel Locatelli nella partita con la Juventus, i rossoneri hanno incassato due delle sconfitte peggiori del loro campionato, contro Sassuolo e Atalanta, che hanno messo a rischio la qualificazione alla Champions League e riacceso le polemiche nei confronti della dirigenza e di Massimiliano Allegri. Ora, però, Modric sta per tornare.

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Cosa manca per il rientro in campo

Il fuoriclasse ex Real Madrid sa di essere indispensabile per il Milan e in questi giorni sta premendo per tornare in campo. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, dopo essere tornato ad allenarsi con una maschera, Modric sta facendo pressione sullo staff medico rossonero per poter tornare in campo nella partita contro il Genoa. Prima di poter essere nuovamente a disposizione di Allegri, però, il croato dovrà sostenere un ultimo controllo, probabilmente a fine settimana: solo allora il Milan saprà se potrà contare su di lui nelle ultime due delicatissime gare della stagione.

Il futuro di Modric

Modric freme per tornare in campo anche perché ha di fatto legato il suo futuro alla partecipazione alla prossima Champions League con i rossoneri. Il croato vorrebbe disputare per un’ultima volta la massima competizione europea, ma non ha voglia di cambiare squadra: vuole farlo con il Milan.

In caso contrario, se i rossoneri dovessero perdere il treno per la Champions, Modric potrebbe annunciare il ritiro o trasferirsi in un campionato meno competitivo, fuori dall’Europa. Per questo motivo vuole tornare a giocare e a vincere col Milan contro il Genoa: sa che il suo futuro è legato a doppio filo a quello dei rossoneri.