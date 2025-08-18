Milan, Modric si è già preso San Siro ma c’è un bocciato. Il polpaccio di Leao preoccupa

La stella croata incanta i rossoneri all'esordio a San Siro in Coppa Italia. Estupian invece è tra i bocciati. Tifosi in ansia per l'infortunio di Rafael Leao

Ventotto minuti per un debutto che lascia già il segno. Basta meno di mezz’ora di gioco per capire perché Luka Modric sia un fuoriclasse. Al suo esordio col Milan, in Coppa Italia nella vittoria contro il Bari per 2-0, il croato non ha tradito le altissime aspettative: le sue giocate hanno fatto balzare in piedi San Siro e illuminato i tifosi.

Dai tocchi di palla incantevoli ai consigli tattici dispensati a Okafor: l’uscita di scena, al termine della gara, non è stata per festeggiare ma per insegnare calcio ai compagni. Ma i tifosi rossoneri, intanto, mentre proclamano il pallone d’oro 2018, non sono invece convinti della prestazione del neo acquisto Estupinian. Su Rafael Leao, invece, si attendono ulteriori sviluppi che arriveranno in giornata dopo l’infortunio di ieri dopo il primo quarto d’ora di gara.

Modric convince tutti all’esordio

L’ingresso di Modric è stato percepito quasi come un evento a sé, più importante persino dell’esordio stagionale del Milan. Lo stadio, privo di ultras e tifo organizzato, ha ritrovato entusiasmo antico gridando un unico nome: il suo. Il croato si è presentato come il candidato perfetto per incarnare il ruolo di nuova guida tecnica e carismatica.

Allegri, con Landucci in panchina, gli ha concesso ventotto minuti, compreso il recupero. Posizione: davanti alla difesa, fulcro della manovra, con Jashari mezzala sinistra. Ogni tocco di palla generava applausi. Alla prima occasione, in coppia proprio con Jashari, ha costruito un’azione che ha portato a un calcio d’angolo. Poco dopo, ha fatto esplodere San Siro con un doppio dribbling in un fazzoletto di campo e un tiro, troppo leggero, finito tra le mani del portiere.

Anche i tifosi sono stati contenti dell’esordio del croato: “Forse i viborini e quelli della Champions del bilancio avranno visto chi e cosa sono i veri campioni. Non il pattume comprato ad minchiam e per pochi spicci.”

E ancora: “L’impegno non era dei più probanti ma ho visto una squadra più compatta, più chiara come concetti da esprimere in campo che ha margini di crescita. Saelemaekers in splendida forma, Modric incanta ancora, Pulisic è illegale.”

C’è poi chi scrive: “Una prima da sogno al Meazza: applausi per i tutti i nuovi acquisti. Tifosi in delirio per Modric. Applausi per tutti i nuovi arrivi. Tifosi pazzi di gioia quando lo speaker ha annunciato il croato.”

Non si placano gli elogi: “Analisi della partita con premesse del caso (2 squadre di categorie diverse): vittoria Milan, 0 gol presi, gol Leao da punta centrale, di testa, stadio pieno, bene Ricci, Modric il calcio. C’è da lavorare, partiamo da qui.”

E ancora: “Ventotto minuti di goduria: classe e leadership, Modric è già l’idolo di S. Siro. Il debutto del fuoriclasse croato non ha deluso le enormi aspettative, con un paio di giocate che hanno fatto schizzare in piedi i tifosi.”

E infine: “L’emozione di vedere Modric giocare con la Maglia è impagabile, da pelle d’oca; vale il biglietto…Brividi su parti del corpo dove non è normale avere brividi.”

Leao, problema al polpaccio: come sta il portoghese

Dopo il gol al 17′, Rafael Leao è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un fastidio muscolare. Lo staff sanitario rossonero è intervenuto subito applicando del ghiaccio, ma lo stesso portoghese, classe 1999, ha preferito chiedere il cambio per non correre rischi. Al suo posto Allegri ha inserito Santiago Gimenez. Nel corso della ripresa le telecamere hanno mostrato Leao mentre zoppicava vistosamente a bordo campo, sebbene dall’ambiente milanista trapeli comunque un certo ottimismo.

La situazione sarà valutata con maggiore precisione: gli accertamenti medici stabiliranno l’entità del problema in vista della prima giornata di campionato contro la Cremonese. Filtra, intanto, cauto ottimismo.

I tifosi del Milan bocciano Estupinian

Tra i bocciati dei tifosi rossoneri c’è invece il nuovo terzino Estupinian: “Ripeto, ho visto fargli fare dei buoni recuperi. Così come ho visto bene Ricci nel pulire i palloni. A estupinian, in Inghilterra, avrebbero fischiato la metà dei falli. Ha fatto due errori sanguinosi in apertura, ma la difesa a 3 ha coperto. Al 90mo però aveva ancora benzina.”

E ancora: “Bene Estupinian e Ricci solo se non sai che il pallone è quello tondo e bianco…”

C’è poi chi scrive: “Ho visto la partita: saelemekers, migliore in campo per distacco. bene pulisic, fofana e pure loftus a tratti. il duo estupinian-pavlovic lì dietro mi ha fatto venire piu volte la diarrea. estupinian mi pare scarso eh.”

Non si placano gli animi sul web: “Estupinian ha alternato cose buone a errori banali.” E ancora: “Il problema vero è estupinian sbadato, c’è poco da dire. Speriamo bene.”

I tifosi restano delusi: “Capisco il 5 a Pavlovic come il 5 a estupinian e le insufficienze a centrocampo.”

Non si placano gli animi sul web: “Leggo molti fiduciosi sulla stagione perché “confido in Allegri”. Ma in base a cosa? È come se vi facessi partecipare a una gara di MotoGP su una Vespa ma siete comunque ottimisti perché il pilota è Valentino Rossi. Giocheremo con Estupinian e Caccatrame, ESTUPINIAN E CACCATRAME.”

E infine: “Sono un estimatore della prima ora di Estupinian, ma stasera visto dal vivo ha sfornato una prestazione raccapricciante, molto bloccato e tanti svarioni difensivi in collaborazione con quel somaro serbo.”

