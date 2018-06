Milan, Montolivo ai saluti

L'avventura di Montolivo con la casacca rossonera pare giunta al termine. Il 33enne centrocampista starebbe trattando la rescissione del contratto (in scadenza nel giugno del 2019) con il Milan (alle prese con altre problematiche), così da cercarsi una nuova sistemazione.

Tante le opzioni per il suo futuro. Da non escludere la possibilità di firmare per un nuovo club italiano, anche se l'estero sarebbe un'opzione più che concreta. Il centrocampista è reduce da sei stagioni con il Diavolo (10 gol in 159 presenze). Già lo scorso gennaio, si era parlato di un suo possibile addio.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 08:05