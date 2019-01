Milan: Montolivo va in Cina, due difensori rinnovano

Dopo i colpi Piatek e Paquetà, il Milan si muove per il mercato in uscita: Riccardo Montolivo ha ricevuto due proposte interessanti dalla Cina e potrebbe lasciare il club rossonero in anticipo rispetto alla scadenza a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Intanto i rossoneri blindano la difesa: Ignazio Abate e Cristan Zapata hanno convinto la dirigenza e rinnoveranno il loro contratto in scadenza a giugno. A meno di colpi di scena, resteranno anche nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 11:50