Milan, sos centravanti: da Morata a Nkunku, quanto sono costati i flop in attacco. La strategia per gennaio

Negli ultimi anni il club rossonero ha speso più di 100 milioni per attaccanti che hanno deluso. Allegri incrocia le dita: alla riapertura del mercato serve un nuovo bomber

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Milan ha un problema: non sa scegliere gli attaccanti. Eppure in società c’è uno come Ibrahimovic che dovrebbe intendersene. La storia recente dei rossoneri racconta di un flop dopo l’altro. Senza andare troppo indietro nel tempo, dove pure non sono mancati i fiaschi, ecco – da Okafor e Morata fino a Gimenez e Nkunku – quanto sono costati i centravanti che hanno deluso San Siro.

Milan, allarme in attacco: più di 100 milioni sprecati

Senza considerare Giroud, che era stato ingaggiato a parametro zero, il Milan ha gettato al vento una cifra considerevole per calciatori che hanno reso o stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative iniziali.

Partiamo da Okafor, arrivato per 14 milioni dal Salisburgo, e Chukwueze, acquistato dal Villarreal per 25 milioni. Lo svizzero, ora al Leeds e a gennaio della scorsa stagione prestato al Napoli, ha chiuso la sua avventura in rossonero con 7 gol in 54 presenze. Per il nigeriano, passato al Fulham, solo 8 sigilli nei 70 gettoni collezionati.

Morata, Gimenez e Nkunku le ultime delusioni

Due estati fa Morata è approdato al Milan da fresco campione d’Europa con la Spagna. Circa 17 i milioni versati nelle casse dell’Atletico Madrid per l’esperto attaccante ex Juventus, che però è rimasto nel capoluogo lombardo solamente una manciata di mesi, prima della fuga al Galatasaray, in Turchia. Per Alvaro più cartellini gialli che gol: otto le ammonizioni, sei le marcature in 25 apparizioni.

Santi Gimenez è stato il grande colpo di mercato messo a segno lo scorso gennaio proprio per rimpiazzare l’iberico. Trentacinque milioni al Feyenoord in cambio di sette reti in 30 presenze. Infine, Nkunku. Esborso monstre da 37 milioni di euro più 5 di bonus a fronte di un solo gol in Coppa Italia.

Allegri incrocia le dita: a gennaio non si può sbagliare

Il Diavolo ha tutto il tempo per pianificare il ‘colpo perfetto’. Dopo aver trascorso un’intera estate dietro obiettivi sfumati per le ragioni più svariate (Vlahovic, Hojlund, Boniface, Dovbyk), ora proprio non si può sbagliare.

Allegri fa gli scongiuri, mentre Tare scandaglia il mercato alla ricerca del nome giusto. Lewandowski e Icardi sono i nomi che scaldano la Milano di fede rossonera, David della Juventus una possibile opportunità da cogliere con tutti i rischi del caso, visto quanto si è rivelato complicato il suo approccio con la Serie A.