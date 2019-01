Milan, Morata più lontano: Higuain potrebbe rimanere

“I giorni passano e tutto si fa più difficile”. Nella conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà a dominare la scena sono state le parole del direttore generale dell’area tecnica Leonardo e non solo quelle piuttosto ruvide sul futuro di Gonzalo Higuain. Il dirigente rossonero ha poi fatto sommariamente il punto sulle altre operazioni in entrata, chiarendo che si tratterà di affari low cost, ma che l’avvicinarsi della fine della sessione invernale non fa certo il gioco di chi non ha molti milioni da spendere, ma anche l’obbligo di concludere almeno due affari, uno a centrocampo e uno in attacco.

Attenzione però che gli affari nel reparto avanzato non siano due, proprio perché il rapporto tra l’ambiente milanista e Gonzalo Higuain sembra compromesso, nonostante il gol alla Spal. Dipendesse da Sarri, da Higuain e dal Milan, l’affare sarebbe già fatto: il Pipita al Chelsea, con l’eventuale riscatto dalla Juventus che andrebbe a cadere sui londinesi, e Alvaro Morata in rossonero. Tutti contenti, ma di mezzo c’è la politica di mercato dei Blues, contrari a investimenti importanti per over 30.

Questo però potrebbe non essere l’unico ostacolo, perché a complicare le cose è spuntata la volontà di Morata, che dopo avere ammiccato a lungo all’ipotesi di tornare in Italia ora sembra tentato da un altro ritorno, ma nella Liga. Sull’ex juventino è infatti forte il Siviglia rivelazione del campionato ma, clamorosamente, come riporta 'Cadena Cope', anche l’Atletico Madrid, che non vuole lasciare nulla di intentanto nella rincorsa alla finale di Champions League, Juventus permettendo, da giocare in casa. Ecco allora, alla luce del possibile addio di Diego Costa, ora infortunato, l’ipotesi-Morata, che sarebbe protagonista di un clamoroso tradimento al “suo” Real Madrid.

Dettagli per il Milan, disposto ovviamente a far partire Higuain solo di fronte alla certezza di avere un sostituto all’altezza. Così, se l’eventuale cessione dello spagnolo potrebbe permettere al Chelsea di fare cassa per accogliere Higuain, dall'altra parte Morata era e rischia di essere l’unica alternativa all’argentino per Gattuso, visto il no del Genoa a trattare subito la cessione di Piatek. Sembra quindi concreto il rischio che Gonzalo e il Milan debbano convivere fino al termine del campionato.

SPORTAL.IT | 09-01-2019 22:05