Milan, Moreira e i suoi numeri chiedono spazio: il belga, Gila e Modric al centro del gioco degli incastri di Amorim  

L’ex Strasburgo capocannoniere dei rossoneri nonostante abbia giocato soltanto una gara da titolare: per trovargli un posto da titolare il tecnico chiamato a scelte drastiche

Nasce come esterno, nel Milan segna come un attaccante, ma non ha ancora trovato una collocazione definitiva in campo: Diego Moreira è il prossimo rebus da risolvere per Ruben Amorim e nel gioco degli incastri del tecnico per dare una posizione definitiva al belga potrebbero finire Mario Gila e Luka Modric.

Milan, i numeri straordinari di Moreira

Diego Moreira ci ha messo poco a spiegare perché il Milan abbia deciso di spendere 45 milioni di euro per il suo cartellino: velocità, tecnica, personalità e soprattutto capacità di incidere in pochi minuti sono la caratteristiche messe finora in mostra dal 22enne belga, talento che dopo 5 giornate è inaspettatamente il capocannoniere dei rossoneri in campionato con 3 reti. Gol segnati pur avendo saltato le prime due giornate e giocato da titolare solo una delle altre tre partite, per un totale di appena 127’ trascorsi in campo in serie A: il calcolo è presto fatto, Moreira sta viaggiando alla media stratosferica di un gol ogni 42’.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, Moreira chiede spazio ad Amorim

Il belga meriterebbe un posto da titolare, lo chiedono i tifosi, lo sa Ruben Amorim e, senza polemiche, lo ha reclamato egli stesso dopo il 3-0 al Lecce. “Non sta a me decidere, perché se potessi deciderei di partire sempre titolare… Dipende dall’allenatore, è lui che decide quello che pensa essere l’undici migliore”, le sue parole dopo la vittoria arrivata anche grazie al suo sigillo. Dare spazio a Moreira, però, obbligherà necessariamente Amorim a rivedere qualcosa nel suo sistema di gioco. Finora Amorim ha puntato sulla coesistenza di Moreira e Samuel Chukwueze come esterni a tutta fascia nel 3-4-2-1 soltanto in situazioni di emergenza, a gara in corso, quando si è trovato sotto nel punteggio contro la Lazio e il Benfica. Per schierarli entrambi dal 1’, il tecnico deve andare alla ricerca di nuovi equilibri.

Moreira, il 4-4-2 e il ruolo di Gila

Una possibile soluzione è quella vista nel secondo tempo della gara contro il Lecce, quando Moreira è entrato al posto di Saelemaekers modificando completamente il modulo rossonero: l’ex Strasburgo non è andato a fare il trequartista nel 3-4-2-1, ma si è allargato in fascia davanti all’altro esterno mancino (prima Estupiñan e poi Bartesaghi), cambiando il sistema di gioco in un vero e proprio 4-4-2. Con questo assetto, Gila è scivolato a fare il terzino destro, ruolo per lui non ideale ma che potrebbe aiutare Chukwueze a svolgere meno lavoro in fase passiva.

Milan, il dilemma Moreira-Modric

L’alternativa riguarda invece Luka Modric. La presenza contemporanea di Moreira e Chukwueze da laterali nel 3-4-2-1 obbligherebbe il croato a lunghe rincorse degli avversari e a una vasta copertura degli spazi in orizzontale, situazioni che – come lo stesso Amorim ha già spiegato – sono tutt’altro che ideali per il 41enne fuoriclasse. Per reggere Moreira dal 1’ e non rinunciare a Chukwueze, soprattutto nelle gare più combattute e con continui capovolgimenti di fronte, Amorim sarebbe quindi costretto a rinunciare al croato, preferendo un centrocampista più dinamico come Yunus Musah.