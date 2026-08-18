Milan, Moreira risolve tre problemi di Amorim: perché il belga può imporsi subito su Leao e fare felice Ramos 

Il nuovo acquisto rossonero può essere utilizzato in più posizioni nel 3-4-2-1 del tecnico lusitano: a beneficiare del suo arrivo potrebbe essere soprattutto il centravanti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Se il Milan ha investito tanto su Diego Moreira è perché il giovane belga può risolvere diversi problemi a Ruben Amorim: tre per la precisione, ognuno in una diversa zona di campo del 3-4-2-1 del tecnico lusitano. A beneficiare dell’arrivo dell’ex Strasburgo potrebbe essere soprattutto il centravanti Gonçalo Ramos, mentre Rafa Leao vede aumentare la concorrenza in attacco.

Milan, le due doti di Moreira

Il massiccio investimento operato dal Milan su Diego Moreira è dettato non solo dalle enormi potenzialità del classe 2004 nato a Liegi, ma anche dalla sua duttilità tattica, una caratteristica che potrà tornare estremamente utile a Ruben Amorim. Nelle ultime due stagioni, quelle della sua esplosione allo Strasburgo, Moreira ha infatti occupato una molteplicità di posizioni in campo, sfruttando in particolare due caratteristiche: l’abilità nell’uno contro uno e una facilità di corsa davvero impressionante. Doti che permetteranno ad Amorim di utilizzarlo in tre diverse ruoli all’interno del suo 3-4-2-1.

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Da Moreira i cross per far felice Ramos

Moreira, mancino naturale, è stato presentato come l’esterno sinistro a tutta fascia perfetto per il sistema di gioco del Milan di Amorim. È vero, il belga è dotato infatti di capacità atletiche notevoli ed è quindi in grado di coprire tutta la corsia mancina nel 3-4-2-1, attaccando con costanza la profondità, arrivando sul fondo e proponendosi spesso per il cross: nelle ultime due stagioni Moreira è stato tra i crossatori migliori della Ligue 1. Una dote di cui potrebbe giovare soprattutto Gonçalo Ramos, centravanti che ha nel gioco aereo una delle sue specialità: i rifornimenti di Moreira dalla sinistra potrebbero fare davvero felice l’ex attaccante di Benfica e Psg.

Milan, Moreira trequartista per Amorim

Tuttavia Moreira ha giocato sulla corsia sinistra prevalentemente nella sua prima annata allo Strasburgo, alternando il ruolo di laterale a tutta fascia con quello di terzino in una difesa a quattro, e collezionando 2 gol e 7 assist complessivi da quella posizione. Nella scorsa stagione, invece, è stato dirottato sia da Liam Rosenior che da Gary O’Neil – i due allenatori alternatisi sulla panchina dello Strasburgo nella passata stagione – dall’altra parte del campo, in un ruolo completamente diverso: in 19 delle 42 partite giocate nel 2025/26 il belga è stato utilizzato prevalentemente da trequartista destro nel 4-2-3-1 o nel 3-4-2-1. In questo ruolo Moreira ha firmato 5 gol e 7 assist sfruttando l’altra sua qualità principe, l’abilità in dribbling e nel gestire il pallone nello stretto: da destra, il belga si accentrava per giocare nel mezzo spazio e tentare la combinazione per vie centrali con la punta e l’altro trequartista oppure il tiro in porta. Esattamente quello che Amorim chiede ai suoi due giocatori alle spalle della punta.

Moreira, jolly e concorrente di Leao

La capacità di passo combinata alle abilità tecniche e a una certa aggressività in fase di non possesso, infine, permettono a Moreira di giostrare anche in altre posizioni. In questo pre-campionato Amorim ha provato a trasformare Samuel Chukwueze, mancino naturale come Moreira, in un esterno a tutta fascia sulla destra. Se l’operazione non dovesse andare a buon fine, il belga potrebbe tornare utile anche in quello slot, già occupato saltuariamente nella sua esperienza allo Strasburgo.

Con Moreira, dunque, Amorim si è assicurato una soluzione di qualità ad almeno tre differenti problemi di natura tattica dei rossoneri, senza dimenticare che il belga potrebbe essere utilizzato anche da trequartista sinistro, con funzioni però diverse da quelle che avrebbe Christian Pulisic, destro naturale in teoria il titolare del ruolo, e Rafa Leao: per il portoghese Moreira rappresenta quindi un ulteriore concorrente per la maglia da titolare.