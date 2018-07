Milan, Mr. Li pronto a rimborsare Elliott

Yonghong Li non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul Milan. L'attuale proprietario del club rossonero, come riportato dal Corriere della Sera, starebbe per rimborsare il fondo Elliott (i famosi 32 milioni di euro).

Trattativa arenata con Commisso e la chiara volontà, da parte di Mr. Li, di continuare a gestire, in maniera autonoma, il Milan. I tempi per un'eventuale cessione della società si allungano in maniera smisurata.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 08:20