Milan-Napoli 2019-2020, le probabili formazioni

Milan-Napoli è il big match della tredicesima giornata di campionato ed è in programma sabato alle 18. I rossoneri, che devono risollevarsi dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, saranno privi degli squalificati Bennacer e Calhanoglu: al loro posto Biglia e Bonaventura. A centrocampo tornano Krunic e Paquetà, dietro riecco Musacchio con Romagnoli.

Il Napoli non vince da oltre un mese in campionato ed è obbligato a rialzare la testa a Milano, per Ancelotti è ancora probabile un 4-4-2 con Callejon e Insigne sulle ali e la coppia Mertens-Lozano in attacco. Milik ko.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Insigne, Allan, Fabian Ruiz Callejon; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

SPORTAL.IT | 22-11-2019 08:01