Dal Milan al Napoli, la mossa di Cardinale che libera Allegri: De Laurentiis lo aspetta e prepara il primo regalo

Il proprietario dei rossoneri ha fatto chiarezza in società, aprendo la strada all’addio del tecnico: gli azzurri sono pronti ad accoglierlo e preparano un colpo di mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In casa Milan è il giorno di Ruben Amorim, ma anche quello della mossa che apre all’addio di Massimiliano Allegri: il Napoli attende il tecnico toscano e Aurelio De Laurentiis prepara per lui il primo regalo di mercato.

Milan, non solo Amorim

Nella giornata di oggi il Milan non ha soltanto annunciato il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim. Ha anche fatto chiarezza all’interno della società, dove regnava il caos dopo il licenziamento di tutti i dirigenti di vertice: l’a.d. Giorgio Furlani, il d.t. Geoffrey Moncada, il d.s. Igli Tare. Il proprietario di RedBird Gerry Cardinale ha infatti affidato a Massimo Calvelli poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, rendendolo l’a.d. in pectore del Milan. Ed è stato proprio Calvelli ad autorizzare l’ingaggio di Amorim.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attesa di Allegri e del Napoli

Ma dopo l’ufficializzazione del nuovo tecnico, Calvelli si prepara ad un altro atto determinante per il futuro del Milan: nei prossimi giorni il nuovo massimo dirigente rossonero potrebbe risolvere la questione relativa a Massimiliano Allegri, esonerato ma legato al Milan da un altro anno di contratto. Il tecnico attende di essere liberato – con la buonuscita da lui richiesta – per poter firmare per il Napoli, che non vede l’ora di annunciare il suo ingaggio. Insomma nei prossimi giorni la lunga attesa del club di Aurelio De Laurentiis potrebbe finalmente cessare.

Napoli, Gila più vicino

Intanto il Napoli lavora al primo regalo per Allegri. Il d.s. Giovanni Manna ha accelerato per Mario Gila, il difensore della Lazio indicato dal tecnico toscano come il rinforzo ideale per la squadra che ha in testa. Secondo Sky Sport Manna avrebbe raggiunto l’accordo col giocatore riguardo all’ingaggio, con uno stipendio tra i 3 e i 3,5 milioni di euro l’anno.

Resta da contrattare con la Lazio, che però ha cambiato la propria posizione: Claudio Lotito, che deve sistemare il bilancio per evitare di incappare in un nuovo blocco di mercato, non ritiene più incedibile il centrale spagnolo. Le due società hanno iniziato a parlare di Gila, la Lazio parte da una richiesta di 30 milioni di euro che il Napoli spera di abbassare. L’obiettivo è accogliere Allegri con il primo acquisto per il suo Napoli.