Milan-Napoli, Conte sotto attacco per i cambi di De Bruyne e McTominay: la furia di KDB e la bufera social

Dopo quattro vittorie consecutive si è fermata la striscia di successi in Serie A del Napoli, battuto a San Siro da un Milan in dieci uomini per gran parte della ripresa. Nonostante la superiorità numerica infatti i partenopei non sono riusciti nella rimonta, con alcuni tifosi che sui social si sono scagliati contro Antonio Conte per la scelta di togliere Scott McTominay e Kevin De Bruyne sul risultato di 2-1, con il calciatore belga che sembra non aver affatto digerito la decisione dell’allenatore.

De Bruyne furioso con Conte al momento del cambio

Siamo al 72’, con il Napoli che dopo aver accorciato le distanze su rigore con De Bruyne sta cercando di rimontare lo svantaggio e portarsi sul 2-2 per magari cercare di beffare il Milan nei minuti finali. Nel tantativo di recuperare la partita però Conte decide di sostituire un po’ a sorpresa oltre a Rasmus Hojlund anche McTominay e l’autore del gol per i partenopei.

Una scelta che a quanto pare non è stata per niente apprezzata da De Bruyne, che al contrario di quanto successo contro il Manchester City, quando non aveva fatto una piega al momento della sosituzione dopo pochi minuti dall’inizio in seguito all’espulsione di Giovanni Di Lorenzo, ha deciso di non dare il cinque a Conte, dirigendosi furiosamente verso la panchina mentre bonfocchiava qualcosa all’indirizzo del tecnico e facendo un lieve gesto con la mano come per mandarlo a quel paese per sfogare tutta la sua frustrazione per la decisione del tecnico salentino.

Cambi nel mirino, i tifosi attaccano Conte

Una scelta, quella di Conte, per niente apprezzata dai tifosi del Napoli, che sui social hanno espresso tutta la loro disapprovazione scagliandosi contro il proprio allenatore, soprattutto per la decisione di togliere dal campo McTominay, che per quanto non stesse disputando la sua miglior partita era stato comunque tra i più pericolosi dei suoi, come in occasione del rigore poi negato ma sul quale rimane ancora qualche dubbio, e che in più occasioni aveva dimostrato di poter incidere nel risultato anche in partite in cui magari aveva brillato poco, sfruttando anche le palle inattive e i cross degli esterni.

Sui social infatti è scoppiata una bufera su Conte, con alcuni tifosi che lo hanno additato come responsabile della sconfitta contro il Milan. “Poi mi deve spiegare perché ha tolto McTominay e Hojlund” e la domanda che si pone un utente. “In superiorità numerica, a 15 minuti dalla fine, se non vuoi giocare con la doppia punta allora non togli McTominay che è l’unico che ti va a riempire l’area con l’attaccante” è invece l’analisi di un altro tifoso che sottolinea anche come a suo parere “Stasera Antonio Conte ci ha capito davvero poco”. “Oggi parecchie colpe vanno al nostro allenatore per onestà intellettuale. Conte ha sbagliato parecchio. Sia come l’ha preparata sia i cambi sul 2-1. Non dovevano uscire McTominay e De Bruyne in quel momento ma Anguissa e Politano” è invece il giudizio impietoso di Andrea.