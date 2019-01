Milan-Napoli di Coppa Italia, dove vederla in tv e streaming

Milan-Napoli è una partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2018-19. La partita di gioca alle 20,45 di martedì 29 gennaio allo stadio San Siro di Milano. La partita si gioca a pochi giorni dal match di campionato terminato 0-0. Entrambe le squadre sono entrate in gioco a partire dagli ottavi. Il Milan ha eliminato la Sampdoria, mentre il Napoli ha eliminato il Sassuolo. La vincente di Milan-Napoli affronterà in semifinale la vincente di Inter-Lazio.

Dove vedere in tv e streaming Milan-Napoli di Coppa Italia

Milan-Napoli è trasmessa in chiaro da Rai1 e Rai1 HD a partire dalle ore 20,30. La partita sarà visibile anche su supporti mobile sul sito della Rai e su RaiPlay. Prima e dopo la partita e nel corso del primo tempo ci saranno servizi di approfondimento e commenti.

Le altre partite dei quarti di Coppa Italia

Oltre a Milan-Napoli, le altre partite in programma per i quarti di Coppa Italia sono: Fiorentina-Roma in programma il 30 gennaio alle 18,45 e Atalanta-Juventus in programma sempre il 30 gennaio ma alle 20,45. Conclude il quadro Inter-Lazio in programma il 31 gennaio alle 21. Le semifinali invece prevedono una partita di andata il 27 febbraio e una di ritorno il 24 aprile. La finale invece è in programma a Roma il 15 maggio.

VIRGILIO SPORT | 29-01-2019 11:00