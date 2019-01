Milan-Napoli, le probabili formazioni

Tutto pronto per il big match Milan-Napoli. Nelle ultime cinque trasferte contro i rossoneri, i partenopei hanno vinto in tre occasioni. Gattuso dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Cutrone titolare e Piatek, appena arrivato, inizialmente in panchina. Altra gara da titolare per Paquetà.

Ancelotti, tecnico degli azzurri, recupera gli squalificati Insigne e Koulibaly, oltre ad Hamsik che, tuttavia, potrebbe essere risparmiato in vista del prossimo impegno di Coppa Italia. In avanti, ovviamente, spazio a Milik.

Milan-Napoli (sabato, ore 20.30)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

